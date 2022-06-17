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Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не подходит под философию игры тен Хага

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

37-летний футболист может сменить команду в текущее трансферное окно из-за назначения нового тренера.

Португалец не подходит под философию игры Эрика тен Хага, подразумевающую в том числе высокую интенсивность и акцент на коллективные действия, а не индивидуальные.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Источник: La Repubblica

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Сегодня, 13:25
Комментарии4
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    Рейтинг: +786

    Untitled-1 1 час назад

    Уфа хотела купить Роналду, но решили, что он не подходит под философию команды

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    Рейтинг: +22868

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    А философия тен Хага подходит под философию МЮ? Вот у нас в Спартаке каждый год новый философ, от Спартака ничего не осталось. Если переодеть игроков не в клубные цвета, то ни за что не догадаешься, что это Спартак - так, какая-то заурядная командёшка.

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    Рейтинг: +10659

    Алексей З > DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Что ты поёшь бомжовские песни.
    Тедеско занял 2-е место, на следующий год выиграли Кубок. Лучше только у Зенита результаты, но такие как ты пустобрёхи поёте чужие песни.

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    Рейтинг: +10185

    "supermax" 2 часа назад

    Роналду не подходит под философию? скорее философия не подходит под Роналду

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