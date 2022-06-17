Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не подходит под философию игры тен Хага

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
37-летний футболист может сменить команду в текущее трансферное окно из-за назначения нового тренера.
Португалец не подходит под философию игры Эрика тен Хага, подразумевающую в том числе высокую интенсивность и акцент на коллективные действия, а не индивидуальные.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: La Repubblica