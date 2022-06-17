Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не подходит под философию игры тен Хага

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

37-летний футболист может сменить команду в текущее трансферное окно из-за назначения нового тренера.

Португалец не подходит под философию игры Эрика тен Хага, подразумевающую в том числе высокую интенсивность и акцент на коллективные действия, а не индивидуальные.