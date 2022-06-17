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РФС построит футбольную базу для сборной России в Сочи

17 июня 2022, 12:33
2

РФС построит новую футбольную базу для сборной России в Сочи.

«Союз достиг принципиальной договоренности с федеральной территорией «Сириус» о создании на ее территории современного Национального футбольного центра, который будет использоваться всеми сборными командами страны, в том числе национальными.

Центр станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного и восстановительного процессов и сможет использоваться не только сборными командами, но и футбольными клубами для проведения предсезонных сборов», – сообщает пресс-служба РФС.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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vladimir-7
1655459002
А, КарпИн, дал согласие на Сочи, а то у Черчесова дача в Австрии, он туда и сборную возил на тренировки. Вот теперь финансовые дела у сотрудников РФС пойдут вверх, особнячки свои построят с Сочи, чтобы был тесный контакт с руководством и игроками сборной.
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Sergh4
1655461075
А в Абхазии не лучше было бы?
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