РФС построит футбольную базу для сборной России в Сочи

РФС построит новую футбольную базу для сборной России в Сочи.

«Союз достиг принципиальной договоренности с федеральной территорией «Сириус» о создании на ее территории современного Национального футбольного центра, который будет использоваться всеми сборными командами страны, в том числе национальными.

Центр станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного и восстановительного процессов и сможет использоваться не только сборными командами, но и футбольными клубами для проведения предсезонных сборов», – сообщает пресс-служба РФС.