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«Крылья Советов» хотят вернуть Глушенкова из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о желании сохранить в составе полузащитника Максима Глушенкова.

«Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб ещe не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу.

Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», – заявил Осинькин.

  • В прошедшем сезоне Глушенков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах за «Крылья».
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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