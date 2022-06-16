«Крылья Советов» хотят вернуть Глушенкова из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о желании сохранить в составе полузащитника Максима Глушенкова.

«Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб ещe не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу.

Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», – заявил Осинькин.