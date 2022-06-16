«Крылья Советов» хотят вернуть Глушенкова из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о желании сохранить в составе полузащитника Максима Глушенкова.
«Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб ещe не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу.
Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», – заявил Осинькин.
- В прошедшем сезоне Глушенков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах за «Крылья».
- Его контракт со «Спартаком» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»