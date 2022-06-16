В ДНР надеются на возрождение «Шахтера» в 2023 году

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах по возрождению футбольного клуба «Шахтер».

– Что вы можете сказать по возрождению «Шахтера», и были ли уже контакты с РФС по поводу участия возрожденной донецкой команды уже в российских соревнованиях?

– Контактов (с РФС) пока не устанавливали, но то, что желание в плане того, что в Донецке настоящий «Шахтер», донецкий «Шахтер» должен восстановиться, абсолютно точно есть.

Причем этот вопрос пользуется очень серьезной поддержкой населения Донбасса. По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока такой осторожный прогноз.