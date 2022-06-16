Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рейтинг букмекеров 2022

16 июня 2022, 10:45

Рейтинг легальных букмекеров:

«Фонбет»

«Фонбет» – старейший букмекер России. Первые офисы приема ставок появились в 1994 году. В 2021 году контора стала самой крупной в России по обороту ставок и продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке.

Все о регистрации в БК «Фонбет»

«1хСтавка»

Букмекерская контора «1хСтавка» появилась на российском рынке в 2010 году. Контора принадлежит ООО «Букмекер Паб» и работает на основании лицензии №17 от ФНС РФ. Букмекер активно развивается. В 2021 году компания стала седьмой в России по выручке и третьей по чистой прибыли.

Регистрация в «1хСтавка»

Букмекерская контора «Winline» это новый, динамично развивающийся российский букмекер. На рынке букмекерских услуг она появилась в 2009 году и основана была в столице России. За столько короткий промежуток времени БК «Winline» прошла большой путь в своем развитии и приобрела известность на рынке букмекерских услуг стран СНГ.

Промокоды Winline

Фрибет в Winline

Промокоды «Лига Ставок» на 2022 год

Рейтинг лучших букмекеров мира

«Парибет»

В марте букмекерский холдинг Parimatch покинул Россию. В России брендом букмекера владела ООО «Бетринг». После ухода «Париматч», ООО «Бетринг» анонсировал ребрендинг и запуск нового букмекера Paribet, который стал правопреемником «Париматч». Paribet.ru сохранил все учетные записи Parimatch.ru и переехал на новый сайт.

Олимп

Марафон

Источник: Новость от пользователя
Бонусы и промокоды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
9
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
3
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
23
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Все новости
Все новости
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
19:30
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
17:44
2
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
10
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
В АПЛ повторили трансферный рекорд
15:47
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
29
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+