Рейтинг букмекеров 2022

Рейтинг легальных букмекеров:

«Фонбет» – старейший букмекер России. Первые офисы приема ставок появились в 1994 году. В 2021 году контора стала самой крупной в России по обороту ставок и продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке.

Букмекерская контора «1хСтавка» появилась на российском рынке в 2010 году. Контора принадлежит ООО «Букмекер Паб» и работает на основании лицензии №17 от ФНС РФ. Букмекер активно развивается. В 2021 году компания стала седьмой в России по выручке и третьей по чистой прибыли.

Букмекерская контора «Winline» это новый, динамично развивающийся российский букмекер. На рынке букмекерских услуг она появилась в 2009 году и основана была в столице России. За столько короткий промежуток времени БК «Winline» прошла большой путь в своем развитии и приобрела известность на рынке букмекерских услуг стран СНГ.

В марте букмекерский холдинг Parimatch покинул Россию. В России брендом букмекера владела ООО «Бетринг». После ухода «Париматч», ООО «Бетринг» анонсировал ребрендинг и запуск нового букмекера Paribet, который стал правопреемником «Париматч». Paribet.ru сохранил все учетные записи Parimatch.ru и переехал на новый сайт.