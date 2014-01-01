Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Фонбет» — старейший букмекер России. Первые офисы приема ставок появились в 1994 году. В 2021 году контора стала самой крупной в России по обороту ставок и продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке.

Весной 2022 году букмекер сменил юридическое лицо и адрес сайта. Старый сайт fonbet.ru перестал работать. Официальный сайт букмекера fon.bet. БК «Фонбет» принадлежит компании ООО «ФОНКОР». Лицензия на осуществление деятельности: № Л027-00108-77/00395494 от 10 октября 2014 года.

На сайте fon.bet доступны только ставки на спорт и киберспорт. Ставок на неспортивные события, быстрые игры и виртуальный спорт нет. Выбор спортивных событий в прематче и live большой. Средняя маржа в линии 7-8%.

Контора работает легально в России, принимает платежи только в российском рубле и от игроков из РФ. Сайт представлена на русском и английском языке.

Регистрация на портале доступна игрокам от 18 лет. За создание учетной записи предусмотрен фрибет 2 000 рублей и повышенный бонус до 15 000. Есть программа лояльности для активных игроков. О том, как зарегистрироваться и забрать бонус, какие виды спорта представлены в линии, как ставить с мобильного, читайте в нашем обзоре.

Сайт букмекерской конторы

Официальный сайт букмекера доступен по адресу fon.bet. Основные цвета портала: красный, синий и белый. На главной странице представлены вкладки для быстрого перехода к основным разделам игрового портала. В верхнем горизонтальном меню находятся:

Спорт — ставки на спорт в прематче;

Live — ставки на спорт в режиме онлайн;

Акции;

Приложения;

Статистика;

Результаты;

Помощь;

Вход/регистрация.

Ниже горизонтального меню представлен рекламный блок с тремя бонусными предложениями от букмекера:

Фрибет 2 000 новым игрокам;

Бонус до 15 000 за первый депозит;

Кэшбэк до 15% в рамках VIP-привилегии.



Главная страница БК Fonbet

Центральную часть сайта занимает краткая роспись главных событий дня. Можно выбрать топовые матчи по видам спорта или события в Live. Есть возможность отметить рынки: исход, двойной шанс, тотал, форы, которые будут отображаться в краткой росписи выбранных игр.

В подвале сайта представлен список главных партнеров букмекера, контракты для связи и информация для игроков: правила, идентификация, платежи, новости. Есть ссылки на социальные сети «Фонбет». Рекомендуем чат в Телеграмм https://t.me/chat_fonbet. Букмекер ежедневно проводит розыгрыш фрибетов на общую сумму до 100 000 рублей.

Регистрация на сайте букмекера

Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация». Она выделена красным цветом и находится в верхнем правом углу.



Регистрационная анкета

Регистрация проходит в два этапа. На первом пользователь заполняет анкету:

Номер телефона;

Дата рождения;

Пароль;

Промокод при наличии.

Для перехода на следующий этап необходимо дать согласие с правилами работы букмекера и обработку персональных данных. Поставив галочку, нажимаем на вкладку «Далее». На втором этапе игроку приходит код в СМС. После ввода кода, процесс регистрации завершен.

Бонусы за регистрацию

В рамках приветственного пакета, букмекер предлагает два бонуса:

Фрибет 2 000 рублей;

Бонус 15 000 рублей.

Для активации бесплатной ставки необходимо пополнить игровой баланс на сумму от 100 рублей в течение 30 дней с момента регистрации. При депозите 100 и более рублей, игрок получает фрибет 2 000. Его размер фиксирован, и он не привязан к сумме пополнения. После получения бесплатной ставки есть 5 дней на активацию бонуса. Максимальный коэффициент купона фрибета 5,00. Предложением можно воспользоваться только в мобильном приложении «Фонбет».

В рамках второго предложения необходимо пополнить счет от 500 рублей. Здесь размер вознаграждения привязан к сумме пополнения. Начисляемый бонус равен сумме первого внесения денежных средств. Вознаграждение начисляется в формате бесплатной ставки. Максимальный размер бонуса 15 000.

Все фрибеты начисляется номиналом по 500 рублей. В зависимости от количество бесплатных ставок, зависит способ отыгрыша бонусов. Отыгрыш при депозите до 10 000: первый фрибет отыгрывается с множителем х10, после чего начисляется второй, алгоритм дальше не меняется. Сумма отыгрыша каждого фрибета 5 000. При депозите от 10 001 рубля, отыгрыш каждой бесплатной ставки с множителем х20, то есть 10 000 рублей. В зачет идут все пари с коэффициентом от 1,50 до 3,50 типа «Одинар» и от 1,50 до 3,50 каждого события в купонах типа «Экспресс». На отыгрыш есть 30 дней с момента стартового депозита.

Идентификация на сайте

Фонбет не может принимать ставки от пользователей, не прошедших идентификацию. Это прописано в законе №244-ФЗ. Прием ставок и выплата денег доступна только после предъявления удостоверения личности. С учетом последних изменений в законодательстве, пользователь дополнительно проходит проверку для портала «Единый ЦУПИС», который гарантирует сохранность средств и данных игроков.



Способы идентификации

Букмекер «Фонбет» предлагает два формата верификации. В зависимости от желания игрока, можно получить начальный и основной статус. В начальном статусе лимит одной операции 60 000 рублей, в основном — 595 000.

Первичную идентификацию можно пройти, не выходя из дома. Если вы не делаете крупные ставки, только знакомитесь с беттингом, то можно начать с этого формата. Получить основной статус можно в любой момент.

Букмекер предлагает три способа идентификации:

Госуслуги;

По паспорту;

«Связной»/Contact.

Для верификации через Госуслуги необходимо выбрать в личном кабинете способ идентификации «Госуслуги». Далее, на портале 1cupis.ru создать учетную запись, с указанием номера телефона, к которому привязан аккаунт в «Фонбет». В личном кабинете Единого ЦУПИС выбрать БК «Фонбет» и подтвердить данные на портале Госуслуги. Учетная запись Госуслуг должна быть подтвержденной.

Для идентификации по данным паспорта необходимо заполнить анкету, с указанием паспортных данных, ФИО, даты рождения, ИНН или СНИЛС. После проверки данных придет СМС сообщение о ее результатах.

Первые два способа позволяют получить начальный статус. Идентификация через «Связной»/Contact позволяет снять все ограничения. Стоимость услуги 300 и 150 рублей. Для верификации необходимо взять паспорт и телефон, к которому привязан аккаунт Fonbet. Если сотрудники «Связного» или Contact попросят код операции, то он 231692 для первого и MCDI для второго.

Игровые возможности букмекера

Букмекер «Фонбет» принимает ставки на более чем 20 видов спорта. В линии представлены популярные в России дисциплины: футбол, хоккей, баскетбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, теннис, единоборства и другие. Есть менее популярные игры: лакросс, флорбол, бейсбол, регби, бильярд, дартс, шахматы. Основное внимание в киберспорте уделено CS: GO, League of Legends и Dota 2. По играм большой выбор турниров и матчей на каждый день. Доступны и другие игры, но они представлены меньшим числом турниров.



Настройки раздела Спорт

Из интересных возможностей портала стоит выделить настройки в разделе «Спорт». Игроки могут выбрать:

Группы котировок — вывод тех рынков, которые интересны;

Вид росписи — более крупный или компактный вид таблиц с росписью;

Выбор матчей в прематче и Live с выводом на одну страницу;

Выбор фор и тоталов.

На сайте большой выбор видеотрансляций. В линии можно выбрать те игры, к который есть трансляции. Если к игре не предусмотрена трансляций, то в большинстве случаев доступен матч-центр с отображением всех событий в матче. Это улучшает сервис Live ставок.



Матчи с видеотрансляциями

На портале большой раздел с результатами и статистикой. В статистике представлены большинство видов спорта и турнира. «Фонбет» знакомит с турнирным положением, результатами в очных встречах, календарем, работой судей и другими статистическими показателями, которые помогают лучше прогнозировать исход матчей.

Финансовый вопрос

«Фонбет» принимает платежи только в российском рубле. Пользователи могут внести деньги онлайн или наличными. Деньги приходят на счет моментально. Ниже представлены платежные системы, лимиты и комиссия за платежи:

Банковские карты VISA, MasterCard, МИР: 100 – 595 000, 0%;

Кошелек ЦУПИС: 100 – 595 000, 0%;

Кошелек ЮMoney: 100 – 15 000, 0%;

Мегафон, МТС: 100 – 15 000, 0%;

Билайн: 100 – 15 000, 10р;

Теле2: 10 – 15 000, 8,5%;

SberPay: 100 – 595 000, 0%;

Терминалы «Элекснет» (наличные): 100 – 15 000, 0%.

Способов вывести деньги с игрового счета меньше. Нельзя получить деньги на баланс мобильного телефона. Комиссию за вывод букмекер не берет. Ниже платежные системы и сроки зачисления денег:

Банковские карты VISA, MasterCard, МИР: 1 000 – 595 000, до 7 дней;

Кошелек ЦУПИС: 100 – 595 000, до 3 дней;

Кошелек ЮMoney: 100 – 15 000, до 3 часов;

Банковский перевод: 1 000 – 595 000, до 5 дней.

Среднее время перевода денег на карту, кошелек ЦУПИС и банковский счет 3 часа, но возможны задержки в рамках указанных временных периодов.

Бонусы и акции

У букмекерской конторы четыре постоянные акции. Всем клиентам букмекера доступны бонусы:

Фрибет 2 000 рублей за регистрацию;

Бонус до 15 000 на первый депозит;

Программа лояльности;

Страховка экспресса.

Первые два бонуса рассмотрены выше в разделе «Регистрация». В рамках «Страховки экспресса» можно получить возврат ставки, если одно событие не сыграло. Минимум в купоне должно быть 6 событий с коэффициентом каждого от 1,60.

Программа лояльности доступна только активным игрокам, которые делают многомиллионные ставки. В программе три уровня с тремя подуровнями в каждом. Всего 9. Все статусы и вознаграждение по ним, представлены на фото ниже.



Статусы и вознаграждение в рамках программы привилегий

Статус в программе лояльности обновляется каждый месяц.

В Телеграмм-чате https://t.me/chat_fonbet проводятся ежедневные конкурсы с выдачей фрибетов. Каждый день разные задания: составить прогноз, ответь на вопрос из истории спорта и другие. Ежедневно разыгрывают до 100 000 фрибетов в два этапа.

Ставки с мобильного телефона

Ставки с мобильного телефона доступны в мобильной версии сайта и приложениях Fonbet. Последние доступны для гаджетов с ОС Android и iOS. По функционалу и возможностям мобильные ставки не уступают особенностям работы основного портала.



Приложения БК Fonbet

Мобильная версия сайта открывается автоматически в браузере любого смартфона. Для заключения пари в приложении, необходимо предварительно скачать софт. Ссылки на установочный файл можно найти на сайте букмекера https://www.fon.bet/apps. На странице описание программы для ставок для смартфонов с ОС iOS и Android.

Служба поддержки

На сайте букмекера доступен онлайн чат со службой поддержки. Виджет для связи с саппорт находится в правом нижнем углу и выделен синим цветом.



Онлайн чат

Есть и другие способы связаться со службой поддержки:

Горячая линия 8 800 100 72 34;

Электронная почта admin@fon.bet;

Одноклассники https://ok.ru/fonbet;

Вконтакте https://vk.com/fonbet;

Телеграмм https://t.me/fonbet_official;

Телеграмм https://t.me/fonbet_official;

WhatsApp 89855800472.

Без связи со службой поддержки можно получить ответы на большинство вопросом в справочном центре https://www.fon.bet/help-center/vopros-otvet/. Все запросы разделены на темы, что упрощает поиск ответов.

Ответы на вопросы

В какой валюте Фонбет принимает ставки?

БК «Фонбет» принимает платежи только в рублях.

Как сделать ставку в БК «Фонбет»?

Для заключения пари необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте букмекера. После выбираем вид спорта, турнир, матч и исход. При нажатии на коэффициент событие отправляется в корзину. В нем вводим сумму ставки и нажимаем «Заключить пари».

Какой бонус за регистрацию у БК «Фонбет»?

Букмекер «Фонбет» предлагает фрибет 2 000 рублей за депозит от 100 рублей. Бесплатная ставка доступна только в мобильном приложении. При депозите от 500 рублей активируется второе предложение. Начисляются фрибеты по 500 рублей, равные сумме стартового депозита. Максимальный размер бонуса 15 000.

Как пройти верификацию в БК «Фонбет»?

Верификация в БК «Фонбет» доступна на сайте при заполнении анкеты с паспортными данными, на портале Госуслуги и в офисах «Связного» и Contact.

Как вывести деньги с БК «Фонбет»?

Минимальная сумма вывода для кошельков ЦУПИС и ЮMoney 100 рублей, для банковских карт и банковского перевода 1 000 рублей. Букмекер не взимает комиссию с платежей. Заказать выплату можно в личном кабинете на сайте с ПК, в его мобильной версии или в приложении. Для этого в разделе «Выплата выигрыша» выбираем платежную систему и сумму вывода.

Возможности личного кабинета БК «Фонбет»?

В личном кабинете следующие разделы: мой профиль, пополнение и выплаты, история операций, запросы саппорт, бонусы и акции, идентификация, ответственная игра. В рамках ответственной игры можно включить дневной, недельный и месячный лимит игровой сессии, дневной, недельный и месячный лимит на пополнение и включать ограничение по времени каждого входа на сайт.