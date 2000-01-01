Фрибет в Winline

Букмекерская контора «Винлайн» дает всем новым клиентам бонус 10 000 р. за регистрацию в мобильном приложении для iOS или Android. На момент написания материала (июль 2022 г.) это единственный приветственный бонус для бетторов. Кроме того, для постоянных клиентов предусмотрены фрибеты от Winline и прочие подарки, приуроченные к конкретным датам и событиям.

Как получить фрибет в «Винлайн»

Поощрение новых клиентов бонусами – стандартная практика, используемая во всех легальных российских БК. «Винлайн» в этом плане не отстает от конкурентов и предлагает пользователям, которые еще не установили приложение, подарок за это действие.

Скачать мобильное приложение Winline

Загрузить мобильное приложение «Винлайн» для операционных систем iOS или Android можно несколькими способами:

Перейти на сайт букмекерской конторы с мобильного телефона. На первой же странице система покажет баннер с преимуществами софта и предложит загрузить ПО. Далее все зависит от модели вашего телефона – например, для устройств Samsung Galaxy будет предложено скачать приложение из магазина Galaxy Store, но для большинства гаджетов загрузка начнется прямо с сайта.

В подвале главной страницы десктопного сайта – там находятся кнопки «Доступно в App Store» и «Скачать APK Android». В первом случае вы будете переброшены в магазин программ для айфонов, во втором скачивание начнется автоматически. После этого останется перебросить загруженный файл на телефон или планшет. На странице акции «Фрибет 10 000 р.» на главном сайте. Там находятся QR-код, который нужно отсканировать камерой телефона для начала загрузки приложения.

После скачивания приложения его нужно установить на телефон или планшет, следуя инструкциям на экране.

Регистрация и идентификация в «Винлайн»

Следующий шаг для получения фрибета 10 000 рублей – регистрация в БК. Она не отнимет много времени.

Нажмите кнопку «Регистрация» в приложении. Откроется форма, в которой нужно указать номер телефона, дату рождения и придумать пароль. При наличии бонусного кода нажмите «У меня есть промокод» и введите комбинацию в новое поле. Подтвердите, что вам исполнилось 18 лет, и вы согласны с правилами БК, и нажмите «Зарегистрироваться».

На указанный номер придет смс-ка с кодом, который нужно ввести для завершения регистрации. Нажмите «Продолжить».

Сразу после регистрации нужно пройти идентификацию, чтобы получить доступ ко всем возможностям БК, в том числе, к фрибету. Это обязательная процедура во всех легальных российских конторах, к числу которых относится и «Винлайн».

Перед идентификацией также рекомендуем зарегистрироваться и подтвердить личность в ЕЦУПИС. Эта организация контролирует и проводит финансовые операции в БК. Все легальные букмекеры РФ зарегистрированы в ЕЦУПИС.

Идентификацию в «Винлайне» можно пройти двумя способами:

Загрузить снимок паспорта в специальной форме (на скриншоте ниже). Нужен главный разворот паспорта с вашим фото. Кадр должен быть четким, а информация читаться легко – в этом случае у БК не возникнет к вам вопросов. Через Госуслуги (нужно быть зарегистрированным юзером портала). Для этого в аккаунте ЕЦУПИС выберите Winline, затем Госуслуги на экране подтверждения личности. Войдите в аккаунт Госуслуг и нажмите «Завершить идентификацию». Далее перейдите в персональный кабинет БК «Винлайн», введите имя и фамилию и ожидайте смс.

Описанные выше способы позволяют пройти упрощенную идентификацию. После нее беттор сможет пополнять счет, делать ставки и пользоваться бонусами, но на его счету будут установлены ограничения: сумма одной транзакции – не более 60 000 р., общая сумма транзакций за месяц – не более 200 000 р.

Чтобы снять эти ограничения, нужно пройти полную идентификацию. Сделать это можно в одном из пунктов приема ставок Winline, в салонах «Связной» или CONTACT. С собой нужно иметь паспорт. В двух последних случаях услуга будет платной.

Зачисление фрибета до 10 000 р.

Как только вы пройдете регистрацию и идентификацию в мобильном приложении «Винлайна», на бонусный будет начислен подарок. Его размер определяется случайном образом для каждого игрока. Минимальный размер бонуса – 100 р., максимальный – 10 000 р. Полученный фрибет можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом (есть условие – это должен быть ординар). Дополнительного отыгрыша не понадобится. В случае успеха ставки с использованием фрибета на основной счет беттора попадет чистая сумма выигрыша (минус размер самого фрибета). Для вывода выигрыша, полученного с использованием фрибета, игрок должен внести на счет свои деньги в размере не менее 100 р.

Фрибеты по программе лояльности «Винлайн»

Фрибеты в «Винлайне» также раздаются в рамках программы лояльности «Бонус-клуб». Ее участником автоматически становится каждый клиент БК, который:

Прошел регистрацию, верификацию. Пополнил счет. Заключил хотя бы одно пари на сумму от 1000 р. с коэффициентом не менее 1.3 В экспрессе и системе минимум одно событие должно быть с коэффициентом не ниже 1.3).

За каждую ставку, соответствующую описанным выше условиям, игрок получает один бонусный мяч от БК. Мячи впоследствии можно обменивать на фрибеты. Больше ставок – больше бонусных мячей, соответственно, больше крутых подарков! Так, для получения минимального фрибета в 200 р. нужно заработать 5 мячей (то есть, совершить ставок на 5000 р.).

Всего в программе лояльности 5 обычных уровней и 3 VIP-статуса. Подарки зависят от уровня и числа собранных мячей. Еще раз повторим, что новичкам нужно собрать 5 мячей, чтобы получить фрибет 200 р. и перейти на следующий уровень.

2 уровень – 30 мячей (фрибет 400 р. + переход на 3-й уровень);

3 уровень – 100 мячей (free bet 1000 р. + переход на 4-й уровень);

4 уровень – 500 мячей (бонус 5000 р. + переход на 5-й уровень);

5 уровень – 2000 мячей (подарок 2000 р. + переход на VIP-Gold).

На трех последних уровнях (VIP-Gold, VIP-Platinum и VIP-Diamond) игроки начинают получать кэшбек вместо фрибетов. Здесь учитываются любые ставки с коэффициентом от 1.0.

Помните, что по истечении календарного месяца бонусные мячи обнуляются. Поэтому для получения бонуса и перехода на новый уровень нужно успеть вложиться в 30 дней. Условия использования фрибетов, полученных по программе лояльности, не отличаются от аналогичных в акции для пользователей мобильного приложения. Бесплатную ставку можно поставить на ординар с любым коэффициентом в любом виде спорта, а в случае успеха на основной счет будет переведена чистая сумма выигрыша.

Программа лояльности работает по всем правилам БК. Администрация предупреждает о запрете мультиаккаунтинга – в случае выявления такого нарушения счет игрока будет заблокирован. Обязательна идентификация личности. В любых спорных ситуациях окончательное решение остается за руководством БК «Винлайн».

Как вывести выигрыш по фрибету

Если ставка по фрибету сыграла, выигрыш переводится на основной счет беттора. Это полноценные деньги клиента БК, и он имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению – выводить доступными платежными средствами или использовать для дальнейших пари.

Вывести бонус из БК «Винлайн» можно с помощью нескольких способов:

карты Visa, Mastercard, МИР;

онлайн-кошельки Qiwi Wallet, ЮMoney, ЦУПИС.

Выводить деньги можно лишь на те карты и кошельки, с которых ранее совершалось хотя бы одно пополнение. Если вы вносили деньги при помощи мобильного платежа, администрация БК разрешит вам использовать другой способ кэшаута (выводить на телефон нельзя).

Заключение

Букмекер «Винлайн» предлагает новым клиентам бонус до 10 тыс. рублей в мобильном приложении. Для действующих бетторов есть программа лояльности, на первых пяти уровнях которой игрокам также раздаются фрибеты. Кроме того, периодически администрация БК распространяет промокоды – их можно найти в соцсетях, на форумах или на тематических площадках, посвященных беттингу. Введя промокод в личном кабинете, беттор также сможет получить фрибет или другой бонус от Winline.

FAQ

Есть у БК «Винлайн» приветственный фрибет при регистрации без депозита?

Да, новые клиенты могут получить фрибет до 10 000 р. в мобильном приложении. Для этого нужно загрузить софт на свой гаджет и пройти регистрацию и идентификацию.

На какую сумму фрибета я могу претендовать?

Сумма фрибета определяется случайным образом для каждого игрока. Минимальный подарок – 100 р., максимальный – 10 000 р.

Есть ли у фрибета до 10 000 условия отыгрыша?

Нет, отыгрывать полученный фрибет не придется. Вы может поставить его на любое событие-ординар с любым коэффициентом. Если пари сыграет, на основной счет будет зачислена чистая сумма выигрыша.

Как поставить фрибет?

Откройте лини или лайв и выберите подходящее событие. Кликните на коэффициент около желаемого исхода. В купоне появится зеленое поле, где нужно выбрать свою бесплатную ставку. Нажмите «Принять».

Как получить фрибет по программе лояльности «Бонус-клуб»?

Для участия в программе нужно заключать пари на сумму не менее 1000 р. с коэффициентом от 1.3. За каждое такое пари вы получаете 1 бонусный мяч. Для получения минимального фрибета в 200 р. на 1-м уровне программы нужно собрать 5 мячей. Всего в программе 5 уровней, на которых выдают фрибеты. С каждым уровнем растет размер подарка, но также увеличивается количество мячей, необходимых для его получения и перехода к следующему статусу.

Почему я не получил приветственный фрибет в приложении?

Здесь есть несколько вариантов: например, вы не прошли идентификацию до конца или уже ранее регистрировались в приложении и забирали фрибет от Винлайна. За консультацией обратитесь в службу поддержки букмекера.