Обзор букмекерской конторы Олимп

Общее описание Олимп БК

Букмекерская компания ООО «БК «Олимп» оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах №Л027-00108-77/00395492 от 25.12.2012г. БК легальна на территории РФ и ее использование доступно совершеннолетним игрокам из России.

Вы можете прокачать свой статус в БК, тем самым получить неплохие кэшбеки и реальные деньги на счет. А также Олимп предлагает хорошие бонусы вновь зарегистрировавшимся игрокам.

У Oplimbet есть удобная функция – продажа пари (cash out), которая дает возможность продать ставку до конца события, а ее сумма зависит от того какой на тот момент исход пари (либо больше суммы ставки, либо меньше).

Еще имеется функция Мультилайв, с помощью которой можно вывести на экран максимально 9 событий для отслеживания коэффициентов и хода матча.

Олимп БК дает возможность игрокам смотреть трансляции на сайте или в приложении после успешного прохождения идентификации. На сайте предлагаются только лицензированные трансляции, при наличии которой рядом с названием матча будет расположен соответствующий значок трансляции.

Официальный сайт букмекера Olimp русскоязычный, как и его мобильная версия и приложения (на iOS и Android), которые доступно для использования каждому игроку.

Сайт и личный кабинет: как туда войти?

Чтобы зайти на официальный сайт Олимп БК, нужно ввести в браузере ссылку https://www.olimp.bet/. После чего вы окажетесь на главной странице сайта, где в верхней средней части сайта расположены основные разделы БК: (Лайв, Линия, Акции, Новости, Результаты, Статистика и Помощь). А правее есть меню поиска, настроек, смены темы и кнопка входа в БК (если еще не авторизовались). Если вход в профиль осуществлен, то вместо кнопки входа в правой части экрана появится меню «Пополнить» и рядом слева иконка пользователя, при нажатии на которую откроется личный кабинет игрока.

В ЛК игрока можно увидеть персональные данные, подтвердить E-mail, просмотреть историю своих ставок и операций, пополнить и вывести средства, ознакомиться с информацией об личных активных бонусах, просмотреть уведомления от БК. Здесь же можно пройти идентификацию профиля и осуществить из него выход.

Чуть ниже основных разделов расположены на треть экрана рекламные баннеры с различными новостями и акциями БК, которые меняются циклично. А еще ниже вы можете увидеть ТОП предстоящих событий и чемпионатов, а также популярные лайв-события.

В самой нижней части сайта имеется информация о компании, о ее партнерах, различных документах и контактах. А также есть ярлыки для скачивания мобильных приложений.

В правой нижней части экрана, в каком бы вы разделе не были, прикреплена иконка сообщения в бордовом кружке. Это онлайн-чат службы поддержки Olimpbet.

Как пройти регистрацию и верификацию

Рассмотрим прохождение этапов регистрации и верификации профиля через официальный сайт БК Olimpbet. Чтобы создать аккаунт в БК Олимп, нужно поэтапно проделать следующие действия:

Зайти на сайт БК, введя в браузер ПК ссылку: https://www.olimp.bet/; В верхнем правом углу нажать на меню «Войти»; Ввести номер телефона в установленном формате;

Нажать на поле «Продолжить»; В открывшемся окошке авторизации нажать на поле «Войти через СМС»;

Ввести 4-значный код из СМС-сообщения на указанный номер телефона, после чего в случае ввода корректных данных автоматически пройдет авторизация в профиль и на этом завершится регистрация.

После регистрации, чтобы начать заключать пари и выводить выигрыш, нужно идентифицировать свою личность. Это можно сделать следующими способами:

Удаленно в онлайн-режиме, выбрав на сайте в личном кабинете, разделе «Пройти идентификацию», меню «Через портал Госуслуги» или «По паспортным данным». Максимальная сумма одной одного платежа и запроса на выигрыш составляет 60 000 рублей. А лимит вывода на электронные кошельки 200 000 рублей в месяц;

В салонах Контакт или Связной. В Contact нужно назвать код услуги MCDI, а стоимость предоставляемой услуги составляет 150 рубле. В Связном нужно назвать артикул 231692 и стоимость 300 рублей. Максимальная сумма одного платежа и одного запросы на выигрыш равна 595 000 рублей и ежемесячный лимит вывода на электронные кошельки отсутствует.

Линия и коэффициенты

Олимп БК представляет линию как на популярные виды спорта (футбол, хоккей и т.д.), так и на редко встречаемые (песапалло, спидвей и т.п.). Плюс к этому имеется достаточно обширная линия на киберспортивные дисциплины (CS GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow Six, Starcraft).

На футбольные матчи Олимп БК предлагает приличное количество матчей различных дивизионов от топовых до неизвестных низших лиг маленьких стран. На футбольный матч, в среднем букмекер предлагает около 500 различных событий для ставок. Среди них большое количество ставок на Тотал, среди них есть событие – азиатский тотал на 1 из таймов.

Есть у Олимпа маркеты, которые не имеют широкой известности, а именно: будет ли пенальти и удаление в матче, кто забьет гол в матче, тотал желтых карточек, аутов, офсайдов.

В Olimpbet котировки среди всех БК, работающих в России, усредненные, а на футбол, в многих случаях одни из самых высоких.

В популярных футбольных событиях маржа в среднем около 6%. В ТОП-чемпионатах может быть около 4%, а на менее известных, к примеру в первенстве Казахстана может достигать и 11%.

В хоккее, баскетболе, Теннисе, киберспорте маржа колеблется от 4 до 10% в зависимости от события.

Бонусы, акции и промокоды

Олимп БК хоть и не предлагает огромное количество акций своим пользователям. Но все же в актуальных предложениях на текущий момент есть щедрые бонусы. А действуют сейчас у них следующие акции:

Бонус до 30 000 рублей всем новым игрокам. Вы вносите первый депозит на счет, а вам на сумму пополнения предоставляются бонусные средства, Которые нужно отыграть в дальнейшем, чтобы получить реальные деньги.

Welcome бонус 1500 рублей. Зарегистрируйтесь на сайте и получите приветственный бонус 1500 рублей без условий и депозита.

Бонус-клуб. Вам необходимо чаще делать ставки, чтобы прокачать свой статус и получать фрибеты и деньги на счет.

Бонус на экспресс. Чем больше выбрано событий, тем больше будет процент бонуса, а максимальный до 100%.

Более подробно со всеми акциями БК Олимп вы можете ознакомиться на сайте букмекера в разделе Акции по ссылке: https://www.olimp.bet/promotions.

Поддержка и обратная связь

Если у каппера возникли какие-либо вопросы или проблемы касательно БК Олимп (не получается вывести деньги, узнать подробности акции и т.п.), то он может в любое время обратиться в поддержку пользователей следующими способами:

Написать в лайв-чат, где изначально можно получить ответ от виртуального помощника, а если он не сможет помочь, то позвать оператора;

Позвонить по телефону на горячую линию по номеру телефона: 8-800-234-87-44;

Отправить письмо на электронный почтовый ящик: help@olimp.bet.

Быстрый метод для получения помощи от поддержки – это написать в онлайн-чат, где вы получите ответ практически моментально. А вот письменный ответ от сотрудников вы можете получить и через несколько часов после обращения. Также есть возможность игроку получить ответ на свои вопросы через соц сети БК:

ВКонтакте. По ссылке: https://vk.com/olimpbet_russia;

Telegram. Ссылка на канал: https://t.me/olimpbet_russia;

Instagram. По ссылке: https://www.instagram.com/olimpbet_russia/.

Отзывы от игроков Олимп БК на тематических букмекерских сайтах в большинстве положительные. Капперы отзывчиво пишут в отзывах о поддержке букмекера, ее щедрых акциях и отмечают, что у БК хорошие повышенные коэффициенты на матчи относительно других компаний. Но есть и плохие отзывы, в которых беттеры недовольны отыгрышем бонусов, которые впоследствии не удается вывести в реальные деньги.

Один из пользователей сайта sports.ru оставил следующий отзыв о букмекере, которым доволен его надежностью и беспроблемным выводом средств:

Мобильные приложения БК Олимп

У Olimpbet есть мобильная версия сайта адаптированная под все мобильные гаджеты, плюс к этому имеются и мобильные приложения для платформ: iOS и Android. Программу на гаджет вы сможете скачать, зайдя в мобильную версию сайта, где на главной странице в верхней части будет соответствующее окошко с надписью «Скачать приложение OLIMPBET».

Приложение работает стабильно и без фризов при стабильном интернет-соединении. И не имеет при этом высоких технических требований устройства.

Функционал программы практически ничем не отличается от полной версии сайта. Единственное что бросается в глаза, что нет отдельного раздела со статистикой различных видов спорта.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Как зайти в личный кабинет на сайте БК Олимп?

Для начала вам нужно зарегистрироваться в БК, затем авторизоваться и на главной странице сайта в правой верхней части кликнуть на иконку профиля.

Нужно ли зеркало для сайта БК Олимп?

Для пользователей из России зеркало не требуется, т.к. букмекер официально работает в стране.

Как пополнить счет на сайте в БК Олимп?

Авторизовавшись в БК, нажмите в правой верхней части экрана на меню «Пополнить». Затем выберите сумму для пополнения и нажмите на поле «Далее». После чего выберите удобный способ для пополнения и вновь нажмите на поле «Далее» и вас перебросит на сайт Единого ЦУПИС, где нужно будет указать реквизиты и подтвердить операцию.

Как сделать ставку в БК Олимп?

Изначально пройдите регистрацию и идентификацию, после чего внесите депозит на счет. Затем в линии букмекера выберите событие для ставки и исход, потом нажмите на поле с его коэффициентом и у вас появится купон ставки, где нужно будет ввести сумму пари и нажать на поле «Сделать ставку».

Как вывести деньги из БК Олимп?

Чтобы вывести деньги из БК, вам необходимо изначально сделать ставку, которая по исходу будет выигрышной. После чего в личном кабинете игрока нужно зайти в меню «Пополнение и выплаты» и открыть раздел «Выплаты», где выбрать удобный и доступный способ для вывода и подтвердить операцию.

Где скачать мобильное приложение БК Олимп?

Скачать приложение можно в мобильной версии сайта БК. После входа на сайт у вас появится окно вверху экрана с информацией о скачивании.