Обзор букмекерской конторы Олимп

Букмекерская контора OLIMPBET была основана в 2004 году в Казахстане. В 2012 году компания получила лицензию ЦУПИС. Выигрыши по ставкам обеспечены компенсационным фондом Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Доступные виды спорта

OLIMPBET предлагает ставки на 420+ видов спорта, включая киберспорт, киберигры и быстрые игры. Выбор турниров включает в себя как топовые события, будь то Лига чемпионов или Чемпионат Европы по футболу, так и менее популярные соревнования, например, гэльский футбол, снукер, крикет и другие.

Список трансляций на сайте OLIMPBET

На сайте и в приложении можно найти трансляции на многие виды спорта и топовые турниры.

Футбол:

Италия. Серия А

Англия. Премьер-лига

Германия. Бундеслига

Испания. Ла Лига

Франция. Лига 1

Россия. Премьер-лига

США. МЛС

Нидерланды. Эредивизи

Матчи Кубков и Суперкубков европейских стран

Турция. Суперлига

Хоккей:

КХЛ

НХЛ

Баскетбол:

Единая Лига ВТБ

НБА

Теннис:

Турниры Большого Шлема

ATP

WTA

Единоборства:

UFC

Специальные события

Другие виды спорта:

Американский футбол

Регби

Иные виды спорта.

Линия

Широкая линия букмекерской конторы позволяет делать ставки на множество маркетов, например:

Топовый футбольный матч может предложить 700+ вариантов для ставок.

Баскетбол может включать в себя 200+ различных ставок.

В хоккее предлагается роспись примерно на 200+ позиций, если мы говорим о топ-матчах: таких как НХЛ, КХЛ и международные игры. Теннисный матч может предложить игроку 150+ разных идей для ставок.

Также на сайте букмекера предложены уникальные линии на турниры, которых нет у конкурентов, например:

Hardcore

FC.TOPDOG

Мир Танков: Рождение легенд.

Лайв

Варианты ставок в лайве на самые популярные матчи варьируются количеством от 10 до 100 и более маркетов. Быстрая ставка в один клик помогает поймать нужный беттору коэффициент.

Все видеотрансляции можно посмотреть в режиме лайв.

Скорость приема ставок от двух до пяти секунд. Показатель принятия ставки зависит от скорости интернета.

Ставки 24/7

Список игр, доступных для круглосуточной игры: нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.

Минимальный размер ставки составляет 25 рублей. Максимальная сумма ставки – 150 000 рублей.

Максимальная и минимальная ставки

Минимальный размер ставки составляет 10 рублей. Максимальная сумма ставки может отличаться в зависимости от ставки и коэффициента на событие.

Максимально возможный коэффициент – 2000.00.

Вывод

Вывод выигранных средств можно сделать на сайте или в приложении букмекера. Вся процедура проходит максимально быстро – игрок оставляет заявку, вводит код из СМС и получает выигранную сумму на удобный для него счет.

Максимальная сумма вывода за одну операцию зависит от способа платежа и вида верификации:

Вывод Банковские карты и счет Электронные кошельки и мобильный счет, СБП Кошелек ЦУПИС Упрощенная идентификация 60 000 рублей 200 000 рублей 60 000 рублей Полная идентификация 595 000 рублей Не ограничено 595 000 рублей

Маржа и коэффициенты

Коэффициенты в OLIMPBET в прематче и лайве выше усредненных показателей. Если рассматривать отдельно по видам спорта, то на футбольные топ-матчи показатель маржи доходит до 4-5%, для менее популярных видов спорта – около 7–9%. Для тенниса, баскетбола и хоккея средний показатель держится на уровне ~6%.

Регистрация в OLIMPBET

Зарегистрировать игровой счет можно на официальном сайте, а также в приложении.

На сайте игроку нужно нажать на кнопку «Вход/Регистрация» в правом верхнем углу, в открывшемся окне указать номер мобильного телефона российского оператора, дату рождения и промокод для приветственного бонуса, если он есть.

Если у игрока уже есть регистрация в ЦУПИС в другой российской букмекерской компании, то желательно указать тот же номер мобильного телефона, что и прежде – это облегчит процесс идентификации.

Идентификация

Пройти идентификацию можно одним из трех предложенных способов:

Для упрощенной идентификации необходимо заполнить все поля данных об игроке и приложить фотографии паспорта согласно подсказкам, после чего Служба Безопасности проверит данные и даст ответ по электронной почте

Через «Госуслуги»

Воспользоваться данными из Тинькофф ID.

Бонусы и акции

Бонусы и акции, которые есть в OLIMPBET.

Страховка первой ставки

Букмекерская компания предлагает для новых клиентов бонус – страховку первой ставки на сумму до 10 000 ₽.

Как получить бонус

Зарегистрироваться на сайте или в приложении БК OLIMPBET

Пополнить счет и заключить любое пари с любым коэффициентом

Максимально возможный возврат первой ставки – 10 000 ₽.

Как отыграть бонусные средства, полученные по страховке

Полученный бонус можно использовать в течение семи дней для заключения любого пари с коэффициентом от 4.50 и выше. Если пари выиграет, то беттор получит сумму, равную сумме выданного бонуса.

Как только ставки окажутся рассчитанными, денежные средства станут доступны для вывода.

Приветственный фрибет

Как получить бонус

Зарегистрироваться на сайте или в приложении БК OLIMPBET и ввести промокод

Сделать депозит на сумму от 1000 ₽

Фрибет 500 ₽ будет автоматически зачислен на счет игрока.

Как отыграть бонусные средства

Полученный фрибет можно использовать в мобильном приложении и на сайте для заключения одиночного пари на любое событие с коэффициентом от 2.00.

20 фрибетов на «Ставки 24/7»

Букмекерская компания дарит новым клиентам 20 фрибетов по 50 рублей для игры в «Ставках 24/7» (нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс).

Как получить бонус

Перейти на страницу акции и нажать на кнопку «Играть»

Зарегистрироваться или авторизоваться

Пройти процедуру идентификации

Пополнить счет на сумму от 1000 ₽ в течение 14 дней с момента регистрации

Как отыграть бонусные средства

После выполнения всех условий игроку начислят 20 фрибетов номиналом 50 ₽ каждый для игры в разделе «Ставки 24/7».

Полученные фрибеты можно использовать в течение 14 дней в разделе «Ставки 24/7» на ставках с коэффициентами от 1.50 до 5.00. Если пари выиграет, то игрок получит выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Бонусный клуб OLIMPBET

БК предлагает клиентам принять участие в программе лояльности «Бонусный клуб». В ней можно получить бонусы, продвигаясь по таблице уровней.

До 200 000 ₽ ежемесячно может получать каждый игрок БК.

Как попасть в бонусный клуб

Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте OLIMPBET.

Заключать пари с коэффициентом от 1.30 и выше. В экспрессе или системе минимум одно событие должно иметь коэффициент не менее 1.30.

В зависимости от оборота ставок за месяц у игрока будет повышаться уровень Бонусного клуба. Чем больше он заключит пари, тем выше будет уровень и награда. Всего в Бонусном клубе семь уровней:

Уровень Сумма ставок для достижения Награда 1 от 5000 ₽ до 29 999 ₽ фрибет номиналом 500 ₽ 2 от 30 000 ₽ до 99 999 ₽ фрибет номиналом 1000 ₽ 3 от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ фрибет номиналом 2000 ₽ 4 от 500 000 ₽ до 1 999 999 ₽ фрибет номиналом 5000 ₽ VIP Gold от 2 000 000 ₽ до 4 999 999 ₽ 5000 ₽ на основной счет + 5% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 50 000 ₽ VIP Platinum от 5 000 000 ₽ до 9 999 999 ₽ 5000 ₽ на основной счет + 10% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 100 000 ₽ VIP Diamond от 10 000 000 ₽ и выше 5000 ₽ на основной счет + 20% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 200 000 ₽

Как воспользоваться бонусом

Полученный бонус можно использовать в течение 30 дней для заключения пари на любое событие без ограничения по коэффициентам.

Плюсы