Букмекерская контора OLIMPBET была основана в 2004 году в Казахстане. В 2012 году компания получила лицензию ЦУПИС. Выигрыши по ставкам обеспечены компенсационным фондом Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).
Доступные виды спорта
OLIMPBET предлагает ставки на 420+ видов спорта, включая киберспорт, киберигры и быстрые игры. Выбор турниров включает в себя как топовые события, будь то Лига чемпионов или Чемпионат Европы по футболу, так и менее популярные соревнования, например, гэльский футбол, снукер, крикет и другие.
Список трансляций на сайте OLIMPBET
На сайте и в приложении можно найти трансляции на многие виды спорта и топовые турниры.
Футбол:
- Италия. Серия А
- Англия. Премьер-лига
- Германия. Бундеслига
- Испания. Ла Лига
- Франция. Лига 1
- Россия. Премьер-лига
- США. МЛС
- Нидерланды. Эредивизи
- Матчи Кубков и Суперкубков европейских стран
- Турция. Суперлига
Хоккей:
- КХЛ
- НХЛ
Баскетбол:
- Единая Лига ВТБ
- НБА
Теннис:
- Турниры Большого Шлема
- ATP
- WTA
Единоборства:
- UFC
- Специальные события
Другие виды спорта:
- Американский футбол
- Регби
- Иные виды спорта.
Линия
Широкая линия букмекерской конторы позволяет делать ставки на множество маркетов, например:
- Топовый футбольный матч может предложить 700+ вариантов для ставок.
- Баскетбол может включать в себя 200+ различных ставок.
- В хоккее предлагается роспись примерно на 200+ позиций, если мы говорим о топ-матчах: таких как НХЛ, КХЛ и международные игры. Теннисный матч может предложить игроку 150+ разных идей для ставок.
Также на сайте букмекера предложены уникальные линии на турниры, которых нет у конкурентов, например:
- Hardcore
- FC.TOPDOG
- Мир Танков: Рождение легенд.
Лайв
Варианты ставок в лайве на самые популярные матчи варьируются количеством от 10 до 100 и более маркетов. Быстрая ставка в один клик помогает поймать нужный беттору коэффициент.
Все видеотрансляции можно посмотреть в режиме лайв.
Скорость приема ставок от двух до пяти секунд. Показатель принятия ставки зависит от скорости интернета.
Ставки 24/7
Список игр, доступных для круглосуточной игры: нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.
Минимальный размер ставки составляет 25 рублей. Максимальная сумма ставки – 150 000 рублей.
Максимальная и минимальная ставки
Минимальный размер ставки составляет 10 рублей. Максимальная сумма ставки может отличаться в зависимости от ставки и коэффициента на событие.
Максимально возможный коэффициент – 2000.00.
Вывод
Вывод выигранных средств можно сделать на сайте или в приложении букмекера. Вся процедура проходит максимально быстро – игрок оставляет заявку, вводит код из СМС и получает выигранную сумму на удобный для него счет.
Максимальная сумма вывода за одну операцию зависит от способа платежа и вида верификации:
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Вывод
|Банковские карты и счет
|Электронные кошельки и мобильный счет, СБП
|Кошелек ЦУПИС
|Упрощенная идентификация
|60 000 рублей
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|60 000 рублей
|Полная идентификация
|595 000 рублей
|Не ограничено
|595 000 рублей
Маржа и коэффициенты
Коэффициенты в OLIMPBET в прематче и лайве выше усредненных показателей. Если рассматривать отдельно по видам спорта, то на футбольные топ-матчи показатель маржи доходит до 4-5%, для менее популярных видов спорта – около 7–9%. Для тенниса, баскетбола и хоккея средний показатель держится на уровне ~6%.
Регистрация в OLIMPBET
Зарегистрировать игровой счет можно на официальном сайте, а также в приложении.
На сайте игроку нужно нажать на кнопку «Вход/Регистрация» в правом верхнем углу, в открывшемся окне указать номер мобильного телефона российского оператора, дату рождения и промокод для приветственного бонуса, если он есть.
Если у игрока уже есть регистрация в ЦУПИС в другой российской букмекерской компании, то желательно указать тот же номер мобильного телефона, что и прежде – это облегчит процесс идентификации.
Идентификация
Пройти идентификацию можно одним из трех предложенных способов:
- Для упрощенной идентификации необходимо заполнить все поля данных об игроке и приложить фотографии паспорта согласно подсказкам, после чего Служба Безопасности проверит данные и даст ответ по электронной почте
- Через «Госуслуги»
- Воспользоваться данными из Тинькофф ID.
Бонусы и акции
Бонусы и акции, которые есть в OLIMPBET.
Страховка первой ставки
Букмекерская компания предлагает для новых клиентов бонус – страховку первой ставки на сумму до 10 000 ₽.
Как получить бонус
- Зарегистрироваться на сайте или в приложении БК OLIMPBET
- Пополнить счет и заключить любое пари с любым коэффициентом
- Максимально возможный возврат первой ставки – 10 000 ₽.
Как отыграть бонусные средства, полученные по страховке
Полученный бонус можно использовать в течение семи дней для заключения любого пари с коэффициентом от 4.50 и выше. Если пари выиграет, то беттор получит сумму, равную сумме выданного бонуса.
Как только ставки окажутся рассчитанными, денежные средства станут доступны для вывода.
Приветственный фрибет
Как получить бонус
- Зарегистрироваться на сайте или в приложении БК OLIMPBET и ввести промокод
- Сделать депозит на сумму от 1000 ₽
- Фрибет 500 ₽ будет автоматически зачислен на счет игрока.
Как отыграть бонусные средства
Полученный фрибет можно использовать в мобильном приложении и на сайте для заключения одиночного пари на любое событие с коэффициентом от 2.00.
20 фрибетов на «Ставки 24/7»
Букмекерская компания дарит новым клиентам 20 фрибетов по 50 рублей для игры в «Ставках 24/7» (нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс).
Как получить бонус
- Перейти на страницу акции и нажать на кнопку «Играть»
- Зарегистрироваться или авторизоваться
- Пройти процедуру идентификации
- Пополнить счет на сумму от 1000 ₽ в течение 14 дней с момента регистрации
Как отыграть бонусные средства
После выполнения всех условий игроку начислят 20 фрибетов номиналом 50 ₽ каждый для игры в разделе «Ставки 24/7».
Полученные фрибеты можно использовать в течение 14 дней в разделе «Ставки 24/7» на ставках с коэффициентами от 1.50 до 5.00. Если пари выиграет, то игрок получит выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Бонусный клуб OLIMPBET
БК предлагает клиентам принять участие в программе лояльности «Бонусный клуб». В ней можно получить бонусы, продвигаясь по таблице уровней.
До 200 000 ₽ ежемесячно может получать каждый игрок БК.
Как попасть в бонусный клуб
- Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте OLIMPBET.
- Заключать пари с коэффициентом от 1.30 и выше. В экспрессе или системе минимум одно событие должно иметь коэффициент не менее 1.30.
В зависимости от оборота ставок за месяц у игрока будет повышаться уровень Бонусного клуба. Чем больше он заключит пари, тем выше будет уровень и награда. Всего в Бонусном клубе семь уровней:
|Уровень
|Сумма ставок для достижения
|Награда
|1
|от 5000 ₽ до 29 999 ₽
|фрибет номиналом 500 ₽
|2
|от 30 000 ₽ до 99 999 ₽
|фрибет номиналом 1000 ₽
|3
|от 100 000 ₽ до 499 999 ₽
|фрибет номиналом 2000 ₽
|4
|от 500 000 ₽ до 1 999 999 ₽
|фрибет номиналом 5000 ₽
|VIP Gold
|от 2 000 000 ₽ до 4 999 999 ₽
|5000 ₽ на основной счет + 5% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 50 000 ₽
|VIP Platinum
|от 5 000 000 ₽ до 9 999 999 ₽
|5000 ₽ на основной счет + 10% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 100 000 ₽
|VIP Diamond
|от 10 000 000 ₽ и выше
|5000 ₽ на основной счет + 20% кешбэк от проигранной за месяц суммы, но не более 200 000 ₽
Как воспользоваться бонусом
Полученный бонус можно использовать в течение 30 дней для заключения пари на любое событие без ограничения по коэффициентам.
Плюсы
- Быстрые и надежные выплаты
- Широкая линия спортивных событий на любой вкус
- Прозрачные бонусы, акции, крупная программа лояльности «Бонусный клуб»
- Большой выбор видеотрансляций
- Круглосуточная техподдержка.