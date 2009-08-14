Обзор букмекерской конторы «Парибет» (Paribet)

В марте букмекерский холдинг Parimatch покинул Россию. В России брендом букмекера владела ООО «Бетринг». После ухода «Париматч», ООО «Бетринг» анонсировал ребрендинг и запуск нового букмекера Paribet, который стал правопреемником «Париматч». Paribet.ru сохранил все учетные записи Parimatch.ru и переехал на новый сайт. Parimatch.ru больше не работает и вход на сайт букмекерской конторы доступен по Paribet.ru. Сменилось и юридическое лицо. Теперь контора принадлежит ООО «БК Фаворит».

В России букмекер работает на основании лицензии ФНС РФ №9 от 14.08.2009. Так как контора лицензирована, то проблем с запуском сайта нет. Не надо искать рабочее зеркало или подключать VPN.

Букмекерская контора «Парибет» работает только онлайн, у конторы нет наземных ППС. Прием ставок осуществляется на сайте, в мобильной версии и приложениях для смартфонов с ОС iOS и Android.

Paribet активно продвигает бренд через спонсорские контракты. Контора поддерживает клубы РПЛ «Ахмат», «Нижний Новгород» и «Химки», баскетбольные команды «ПАРМА», «Нижний Новгород» и «Локомотива-Кубань». Есть прямые контракты с федерациями и отдельными лигами, например, Парибет Суперлига по мини-футболу. Амбассадоры бренда Андрей Тихонов, Баста и Петр Ян.

Сайт «Парибет»

Официальный сайт букмекера выполнен с использованием белого, черного и фиолетового цвета. Расположение основных блоков компактное и позволяет быстро переключаться между разделами.

Главная страница

На главной странице представлены следующие разделы:

Спорт;

Live;

Акции;

Киберспорт;

Статистика;

Результаты;

Приложения;

Поиск;

Настройки;

Аккаунт;

Баланс;

Вход/регистрация.

В центральной части сайта представлена роспись самых популярных игр. Можно переключать по видам спорта или включить режим Live.

В подвале сайта продублированы ссылки на приложение. Есть раздел с правилами, акциями и платежами. Представлены ссылки на социальные сети и способы связи со службой поддержки.

Регистрация и верификация на «Парибет»

Клиенты экс-бк «Париматч» не обязаны проходить повторную регистрацию. Они входят на сайт по имеющемуся логину и паролю. Остальным необходимо пройти простую процедуру регистрации. Для этого переходим по вкладке «Регистрация». Она в верхнем правом углу сайта и выделена фиолетовым цветом.

Регистрация на сайте

При переходе по вкладке откроется регистрационная анкета:

Номер телефона;

Дата рождения;

Пароль.

Номер телефона подтверждается кодом из СМС.

Регистрационная анкета

После ввода кода из СМС пользователь попадает в личный кабинет, в раздел «Идентификация».

Пройти процедуру идентификации можно онлайн и офлайн. Для упрощенной процедуры верификации подойдет загрузка фотографии паспорта на сайт или идентификация через Госуслуги. На Госуслугах должна быть подтвержденная учетная запись.

Верификация с использование паспорта проходит в два этапа. Первый — заполнение анкеты. Второй — загрузка фото документа. Необходимы три фотографии:

Разворот с фотографией;

Разворот с регистрацией;

Лист А4 с актуальной датой и подписью Paribet.ru.

Проверка документов занимает около 30 минут. Это упрощенная верификация и есть два финансовых лимита. Размер одного платежа не более 60 000 рублей, оборот денег на счете (пополнение и вывод) не более 200 000.

Полная идентификация доступна только в салонах связи «Связной» и Contact. Для верификации нужен паспорт и номер телефона, указанный при регистрации. Услуга платная.

Необходимо в идентификации отпадает, если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале 1cupis.ru.

Личный кабинет

После регистрации аккаунта пользователь получает доступ к личному кабинету. В нем хранится вся информация об игроке и его активности. В личном кабинете следующие разделы:

Мой профиль;

Пополнение и выплаты;

История операций (пари и выплаты);

Запросы саппорт;

Бонусы и акции;

Идентификация;

Ответственная игра.

Последняя опция необходима для контроля игроком за своими расходами на ставки на спорт.

Режим самоограничения

Букмекер предлагает три опции ограничения игры:

Лимит игровой сессии (день, неделя, месяц);

Лимит на пополнение счета (день, неделя, месяц);

Самоограничение (месяц, полгода, год, 2 года, 5 лет, навсегда).

Указав срок самоограничения, его нельзя изменить пока он не истечет.

Способы пополнения счета и вывода денег Paribet

Букмекерская контора «Парибет» принимает платежи только в рублях. Для пополнения счета подходят платежные системы:

Банковские карты VISA, MasterCard, Apple Pay, Sber Pay, МИР;

Электронные деньги QIWI, ЮMoney, Кошелек ЦУПИС;

Мобильная коммерция Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2.

Для карт и кошелька ЦУПИС максимальный лимит 595 000 рублей. Для остальных систем, один платеж не более 15 000 рублей. Деньги поступают на счет без задержки. Мобильные операторы берут комиссию за перевод, остальные платежные системы нет.

Вывод денег на мобильные телефоны не доступен. Для вывода средств активны платежные системы:

Банковский перевод;

Банковские карты МИР, VISA, MasterCard;

Электронные кошельки QIWI, ЮMoney, ЦУПИС.

Для QIWI и ЮMoney максимальная сумма вывода 15 000 рублей, для остальных 595 000 рублей. На карту и счет в банке деньги зачисляются до 3-х рабочих дней. На электронные кошельки за 1 минуту. Комиссии за транзакции нет.

Линия и коэффициенты «Парибет»

В линии букмекерской конторы более 2 500 событий ежедневно. «Парибет» позаботился о своих клиентах и предлагает удобную систему выделения игр. Можно настроить «Избранное» или перейти в раздел «Топ». Есть игры с трансляцией. Они выделены в отдельный блок. События в линии можно разделить на «Прематч» и «Live». Букмекер принимает ставки только на спорт и киберспорт.

Сортировка спортивных событий

В разделе спорт представлены 26 видов спорта: футбол, баскетбол, американский футбол, хоккей на траве, бейсбол и другие. В разделе киберспорт можно поставить на LoL, CS: GO, Dota 2 и ряд других дисциплин.

На сайте БК представлены разделы со статистикой и результатами. Букмекер предлагает развернутую статистику по большинству видов спорта. Это улучшает анализ матчей и выбор верных прогнозов.

Для улучшения скорости работы с сайтом, букмекер предлагает услугу «Пари в один клик» и прием ставки без подтверждения. Можно установить сумму ставки, ситуации для автоматического приема ставки, например, при увеличении или уменьшении коэффициента.

Коэффициенты бк «Парибет» на конкурентном уровне. Средняя величина маржи 6,5%.

Бонусы и акции Paribet

Бонусная программа букмекерской конторы «Парибет» пока не предусматривает приветственный бонус. На момент выхода обзора, в разделе «Бонусы и акции» всего одно предложение —«Страховка экспресса».

Страховка экспресса от бк Paribet

В акции участвуют не все ставки типа «Экспресс». Минимальное количество событий в купоне 6 с коэффициентом каждого не ниже 1,60. Если один из прогнозов окажется неверным, а остальные зайдут, то пари рассчитается с коэффициентом 1,00. Если два и более прогноза ошибочные, то ставка будет рассчитана как проигрыш.

Служба поддержки Paribet

Узнать подробности работы букмекерской конторы можно в разделе «Правила». Там собраны ответы на большинство вопросов игроков. Если этого недостаточно, то можно обратиться к службе поддержки БК. Связь с саппорт по следующим каналам:

горячая линия 8 800 770 73 71;

электронная почта support@paribet.ru.

Помимо этих каналов связи, можно задать вопросы в социальных сетях и мессенджерах букмекера:

Служба поддержки работает круглосуточно.

Вопросы и ответы

Как зайти в личный кабинет БК Paribet

Вход в личный кабинет доступен после регистрации на сайте букмекера. Для авторизации на портале необходимо ввести номер телефона/номер счета/E-mail и пароль.

Где найти актуальное рабочее зеркало БК Paribet

Букмекер работает в России легально. Необходимость в VPN и рабочем зеркале отсутствует.

Как пополнить счет в БК Paribet

Для внесения денег на счет потребуется, в личном кабинете, выбрать раздел «Пополнение и выплаты», далее «Пополнение баланса». Выбрав необходимую платежную систему, указываем сумму депозита и подтверждаем операцию. Минимальная сумма пополнения счета 50 рублей.

Как сделать ставку в БК Paribet

Алгоритм заключения пари на сайт прост. Необходимо выбрать вид спорта, чемпионат и матч. В росписи выбираем прогноз, нажатием на коэффициент. Событие автоматически добавится в купон. В купоне вводим сумму и нажимаем «Заключить пари». Сумма потенциального выигрыша рассчитывается сразу. Для сбора «Экспресса» добавляет два и более события и только после указываем сумму пари.

Как вывести деньги из БК Paribet

Вывод денег доступен в личном кабинете в разделе «Пополнение и выплаты». Для вывода денег выбираем платежную систему и сумму вывода. Минимальная сумма вывода 1 000 рублей для всех платежных систем.

Где скачать приложение БК Paribet

Скачать приложение можно с сайта букмекера или нашего портала. По функционалу приложение полностью повторяет возможности основного портала: регистрация, заключение пари, управление счетом. У БК Paribet приложения для смартфонов с ОС iOS и Android.