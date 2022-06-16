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Карпин назвал задачи «Ростова» на сезон-2022/23

16 июня 2022, 10:15
5

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Давайте пока посмотрим, что получится за команда к началу чемпионата, тогда можно будет о чем-то говорить.

Задача – начинать в первом туре выигрывать, и как можно чаще. И посмотрим в ноябре, сколько очков мы наберем.

Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков», – сказал Карпин.

  • В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
  • Карпин вернулся в команду в марте этого года.
  • Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Беспонтий
1655366031
"Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков» тогда надо было на спартак соглашаться
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sochi-2013
1655366433
Исчерпывающе. Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
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Чехов на Садовой
1655367396
Может лучше и прибедняться, чем бить сябя пяткой в грудь и орать, типа, всех порвём ! Пожелаем удачи тем, кто в стыках будет.
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DOCTOR PENALTY
1655367648
Реально, конкретно, логично - в стиле Валеры.
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vladimir-7
1655367722
Спастись от вылета и от стыков, вот это твои, Карпин максимальные возможности как тренера
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