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Карпин назвал задачи «Ростова» на сезон-2022/23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Давайте пока посмотрим, что получится за команда к началу чемпионата, тогда можно будет о чем-то говорить.

Задача – начинать в первом туре выигрывать, и как можно чаще. И посмотрим в ноябре, сколько очков мы наберем.

Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков», – сказал Карпин.

  • В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
  • Карпин вернулся в команду в марте этого года.
  • Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6563

    sochi-2013 12 минут назад

    Исчерпывающе.
    Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.

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  • ...
    Рейтинг: +3310

    Беспонтий 19 минут назад

    "Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков»
    тогда надо было на спартак соглашаться

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