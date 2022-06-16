Карпин назвал задачи «Ростова» на сезон-2022/23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Давайте пока посмотрим, что получится за команда к началу чемпионата, тогда можно будет о чем-то говорить.

Задача – начинать в первом туре выигрывать, и как можно чаще. И посмотрим в ноябре, сколько очков мы наберем.

Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков», – сказал Карпин.