Карпин назвал задачи «Ростова» на сезон-2022/23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях команды на следующий сезон.
«Давайте пока посмотрим, что получится за команда к началу чемпионата, тогда можно будет о чем-то говорить.
Задача – начинать в первом туре выигрывать, и как можно чаще. И посмотрим в ноябре, сколько очков мы наберем.
Хотелось бы в осенней части уже спастись от вылета и от стыков», – сказал Карпин.
- В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
- Карпин вернулся в команду в марте этого года.
- Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.
Источник: «Матч ТВ»