«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта. Официальное объявление – в июле

«Реал» согласовал с Винисиусом все условия продления контракта.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 2026 года. Официально о продлении контракта будет объявлено в июле.
Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала». В его контракте будет прописана сумма выкупа в размере 1 миллиарда евро.
- Винисиус стоит 100 миллионов евро.
- Он забил 22 гола и отдал 20 ассистов в 52 матчах минувшего сезона.
Источник: твиттер Фабрицио Романо