«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта. Официальное объявление – в июле

«Реал» согласовал с Винисиусом все условия продления контракта.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 2026 года. Официально о продлении контракта будет объявлено в июле.

Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала». В его контракте будет прописана сумма выкупа в размере 1 миллиарда евро.