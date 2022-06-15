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  • «Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта. Официальное объявление – в июле

«Реал» и Винисиус договорились о продлении контракта. Официальное объявление – в июле

15 июня 2022, 18:44

«Реал» согласовал с Винисиусом все условия продления контракта.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 2026 года. Официально о продлении контракта будет объявлено в июле.

Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала». В его контракте будет прописана сумма выкупа в размере 1 миллиарда евро.

  • Винисиус стоит 100 миллионов евро.
  • Он забил 22 гола и отдал 20 ассистов в 52 матчах минувшего сезона.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Реал Винисиус
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