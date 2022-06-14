Быстров – об Абаскале: «Спартаку» нравится брать котов в мешке»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

– Как восприняли новость об отставке Ваноли из «Спартака»?

– «Спартак» не перестает удивлять. Уже в порядке вещей, когда один тренер уходит, а другой приходит. «Красно-белые» уже три года не могут собрать команду, которая будет соперничать с «Зенитом».

– Что думаете по поводу нового наставника «Спартака» испанца Абаскаля?

– Честно говоря, не знаю даже, кто это такой. Правда, в свое время я про Ваноли тоже ничего не знал. «Спартаку», похоже, нравится брать котов в мешке…

– Можно ли считать усилением «красно-белых» приход Мацея Рыбуса. Насколько польский легионер может помочь команде?

– Не знаю. В последнее время в «Локомотиве» Рыбус не был так ярок и не блистал. Впрочем, «Спартаку» нравится приглашать тех, кто сейчас не на пике или неизвестен. Посмотрим, как он приживется. Кто знает, может в составе «красно-белых» у него и откроется второе дыхание.