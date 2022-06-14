Нуньес перешел в «Ливерпуль», Гравенберх – в «Баварию», «Сити» презентовал Холанда и другие новости дня

«Бенфика» продала Нуньеса «Ливерпулю» за 75+25 миллионов. «Альмерия» заработает 20% от суммы трансфера

Холанд подписал с «Манчестер Сити» контракт до 2027 года

«Тюмень» подтвердила переход 22-летнего Карпова в «Краснодар»

«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона из-за неготовности стадиона

Правило пяти замен в футболе утверждено на постоянной основе. ФИФА внедрит систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

Марсело заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»

«Бавария» объявила о переходе Гравенберха. Контракт – до 2027 года

Вратарь Кот-д’Ивуара отстранен на 1,5 года за триметазидин. Его нашли и у Валиевой на Олимпиаде

В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба

Определились 31 из 32 участников ЧМ-2022