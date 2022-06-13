«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона из-за неготовности стадиона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб обращался в РПЛ по поводу внесения изменений в календарь чемпионата.

– Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

– Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим.

Мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию.

Общая стоимость затрат – около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

– Вероятно ли, что все будет готово к началу сезона?

– Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

– Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона домашних матчей у «Спартака» не было? Для возможности устранить недочеты.

– Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сделать выездными.