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«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона из-за неготовности стадиона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб обращался в РПЛ по поводу внесения изменений в календарь чемпионата.

– Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

– Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим.

Мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию.

Общая стоимость затрат – около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

– Вероятно ли, что все будет готово к началу сезона?

– Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

– Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона домашних матчей у «Спартака» не было? Для возможности устранить недочеты.

– Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сделать выездными.

  • Новый сезон РПЛ начнется 17 июля.
  • Максимальная вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей. Это 2-й показатель в Москве после «Лужников».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:37
Комментарии11
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    Рейтинг: +10547

    Алексей З 36 минут назад

    Давайте, налетайте бомжовская свора , здесь о пять о Спартаке.
    Соскучились поди ?.

    1
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    Рейтинг: +4712

    neim 48 минут назад

    Опять Спартак без мыла в жопу лезет.
    Ну нет больше такой команды в РПЛ, которая бы так упорно, изо дня в день, лезла на глаза всех и вся.
    Стыдно за Спартак !

    0
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    Рейтинг: +7868

    R_a_i_n 1 час назад

    Значит первые туры Спартак будет играть дома.

    1
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    Рейтинг: +6124

    порт 1 час назад

    А как красиво гадёныш пел про то, что они не пойдут по стопам "Зенита" и не будут предлагать свой стадион на игру супер кубка, потому что это не правильно. Сказал бы сразу, что стадион на ремонте.

    1
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    ...
    Рейтинг: +7868

    R_a_i_n > порт 1 час назад

    Гаденыш ваш Газпром))) А Мележиков сказал, что не будут предлагать стадион на суперкубок между Спартаком и Зенитом. А далее он сказал что предлагает свой стадион на будущии финалы, если этого захотят в РФС. Но тебе недалекому главное насрать на ветке Спартака. Зюбу тебе в с...

    1
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    Рейтинг: +4353

    mopecekca > порт 4 минуты назад

    нытик ******

    0
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  • ...
    Рейтинг: +7100

    BarStep 1 час назад

    == мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу.. ==
    == максимальная вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей ==
    == общая стоимость затрат – около 200 миллионов рублей ==

    Грабёж средь бела дня,
    вот так и живёт нынешний спам..

    Народная нефть, она и в Тушино народная...

    0
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    Рейтинг: +7868

    R_a_i_n > BarStep 1 час назад

    Ой ой. Ну ка давай вспомним как баклан арену строили. Каждый год смета увеличивалась

    0
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    Рейтинг: +1225

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Закрывашку и стадионом нормальным не была. Само строй федуновский. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +415

    FС Spаrtак > Узб@гоеный 2 часа назад

    не надоело своей интеллект тут показвать?

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    Рейтинг: +7868

    R_a_i_n > FС Spаrtак 1 час назад

    Он болеет. Убогий, что тут сказать.

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