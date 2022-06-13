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  • «Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона из-за неготовности стадиона

«Спартак» попросил РПЛ не назначать домашние матчи на старт сезона из-за неготовности стадиона

13 июня 2022, 13:37
13

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб обращался в РПЛ по поводу внесения изменений в календарь чемпионата.

– Смог ли «Спартак» разрешить проблему со вместимостью стадиона?

– Надеюсь на конструктивный диалог с членами комиссии. В прошлую субботу мы получили акт. Результаты нам понятны, мы не спорим.

Мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу. В частности, по некоторому оборудованию.

Общая стоимость затрат – около 200 миллионов рублей. Предварительную консультацию с акционерами мы провели. Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование.

– Вероятно ли, что все будет готово к началу сезона?

– Нет, к началу сезона это точно не будет готово. Это невозможно технически. Нужно провести конкурсы, соблюсти все тендерные условия. Нужно время.

– Вы будете просить РПЛ, чтобы в начале сезона домашних матчей у «Спартака» не было? Для возможности устранить недочеты.

– Мы об этом уже попросили. Ответ мы увидим в календаре, который должны опубликовать в ближайшее время. Мы просили первый или два тура сделать выездными.

  • Новый сезон РПЛ начнется 17 июля.
  • Максимальная вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей. Это 2-й показатель в Москве после «Лужников».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (13)
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BarStep
1655118717
== мы произвели расчет – для вместимости до 40 тысяч нам необходимо провести определенную работу.. == == максимальная вместимость «Открытие Банк Арены» – 45 360 зрителей == == общая стоимость затрат – около 200 миллионов рублей == Грабёж средь бела дня, вот так и живёт нынешний спам.. Народная нефть, она и в Тушино народная...
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порт
1655120456
А как красиво гадёныш пел про то, что они не пойдут по стопам "Зенита" и не будут предлагать свой стадион на игру супер кубка, потому что это не правильно. Сказал бы сразу, что стадион на ремонте.
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R_a_i_n
1655121792
Значит первые туры Спартак будет играть дома.
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neim
1655122583
Опять Спартак без мыла в жопу лезет. Ну нет больше такой команды в РПЛ, которая бы так упорно, изо дня в день, лезла на глаза всех и вся. Стыдно за Спартак !
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vladimir-7
1655132043
Мележиков, какая же у вас вместимость стадиона, вы пишите, что для вместимости до 40 тысяч, необходимо провести определенную работу, а в конце статьи написано, что текущая вместимость – 45 360.
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