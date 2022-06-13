Вратарь Кот-д’Ивуара отстранен на 1,5 года за триметазидин. Его нашли и у Валиевой на Олимпиаде

Вратарь сборной Кот-д’Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за употребление допинга.
В его допинг-пробе, взятой после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, был обнаружен триметазидин. Это антиангинальный препарат, который ФИФА относит к стимуляторам.
Вратаря отстранили от всех футбольных матчей на 18 месяцев. Его дисквалификация начинается с 23 декабря 2021 года, когда игрок был временно отстранeн от футбола председателем Дисциплинарного комитета ФИФА.
- Препарат триметазидин был обнаружен в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
- Расследование по ее делу ориентировочно завершится 8 августа.
Источник: сайт ФИФА