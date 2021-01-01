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Вратарь Кот-д’Ивуара отстранен на 1,5 года за триметазидин. Его нашли и у Валиевой на Олимпиаде

Вратарь сборной Кот-д’Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за употребление допинга.

В его допинг-пробе, взятой после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, был обнаружен триметазидин. Это антиангинальный препарат, который ФИФА относит к стимуляторам.

Вратаря отстранили от всех футбольных матчей на 18 месяцев. Его дисквалификация начинается с 23 декабря 2021 года, когда игрок был временно отстранeн от футбола председателем Дисциплинарного комитета ФИФА.

  • Препарат триметазидин был обнаружен в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
  • Расследование по ее делу ориентировочно завершится 8 августа.

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Источник: сайт ФИФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +526

    fakeid 1 час назад

    вот на эту штуку нужно ещё проверить любителей бромантана из тарасофки

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