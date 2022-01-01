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Определились 31 из 32 участников ЧМ-2022

Сборная Австралии стала 31-м участником финальной части чемпионата мира 2022 года.

Команда в финальном стыке победила Перу в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Последнее место на ЧМ-2022 во вторник, 14 июня, разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.

  • Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
  • Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
  • Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.
  • Северная Америка: Канада, США, Мексика.

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Источник: «Бомбардир»

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