Определились 31 из 32 участников ЧМ-2022

Сборная Австралии стала 31-м участником финальной части чемпионата мира 2022 года.
Команда в финальном стыке победила Перу в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
Последнее место на ЧМ-2022 во вторник, 14 июня, разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.
- Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Уэльс.
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
- Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
- Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.
- Северная Америка: Канада, США, Мексика.
Источник: «Бомбардир»