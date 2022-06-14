Определились 31 из 32 участников ЧМ-2022

Сборная Австралии стала 31-м участником финальной части чемпионата мира 2022 года.

Команда в финальном стыке победила Перу в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Последнее место на ЧМ-2022 во вторник, 14 июня, разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.