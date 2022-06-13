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  • Быстров – о бойкоте «Спартаком» Суперкубка: «Не допускаю такой вариант. Федун всегда захочет победить Миллера»

Быстров – о бойкоте «Спартаком» Суперкубка: «Не допускаю такой вариант. Федун всегда захочет победить Миллера»

13 июня 2022, 22:31
4

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопросы о предстоящем матче за Суперкубок России между петербургской и московской командами.

– Как восприняли новость о том, что Суперкубок в итоге состоится в городе на Неве?

– Это было прогнозируемо. После того как стало ясно, что не будет финала Лиги чемпионов, нет ничего удивительного в том, что матч состоятся в Питере. Тем более, «Лужники» отвалились.

– Как Вам реакция со стороны «Спартака»?

– Раньше времени начинают плакать. Все эти разговоры, в том числе про судей, ни к чему хорошему не приведут.

Поэтому нужно болельщикам московского клуба выделить 50 % билетов, чтобы они приехали и поддержали свою команду. Всe-таки матчи проводит РФС, а не «Зенит». Чтобы перед игрой был настоящий праздник!

Или взять, например, историю других матчей за Суперкубок. Сколько их проводилось в Москве, но только на другом стадионе?! И ничего страшного. ЦСКА или «Локомотив» играли с немосковскими командами. И это не мешало нестоличным клубам брать трофей.

Сейчас будет игра в Питере. С одной стороны, есть преимущество для «Зенита», но если половина болельщиков из Москвы приедет, то в плане поддержки всe выровняется.

– Много было разговоров о том, что матч должен состояться на нейтральном поле. Как Вам такая идея?

– Не стоит. Это и так будет праздник для болельщиков в городе. Уверен, что он не будет уступать той атмосфере, которая была во время финала Кубка России в «Лужниках».

– А выходом из ситуации в этом споре могло быть проведение двух матчей вместо одного?

– Если бы клубы или руководители согласились, то почему бы и нет? В Питере может 50-53 тысячи прийти, в «Лужниках» – еще больше. Это же было бы супер!

– Как вам слова Заремы Салиховой о том, что «Зениту» лучше заранее отдать Суперкубок?

– Так только Зарема может сказать (улыбается), поскольку к «Спартаку» она никакого отношения не имеет. Обыкновенное воздействие на тех, кто принимает решение.

– Пошли даже разговоры о бойкоте со стороны «Спартака». Допускаете такой вариант?

– Нет, конечно. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний – добиться успеха в противостоянии со «Спартаком».

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Федун Леонид
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1655151087
Матча ещё не было, а новости о нем уже надоели.
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Alex Flash
1655154083
функционеров баклан-арены интересует как отбить лавэ за отмененный финал. а большинство - спортивный принцип и нейтральное поле
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vladimir-7
1655182368
Лишь бы инфаркт не тюкнул ни Миллера, ни Федуна, в противном случае болельщики не увидят ни чемпионство Зенита, ни угроз снятия/увода с поля спартака.
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zigbert
1655206396
Пусть РФС и вынес такое несправедливое решение - лучше сыграть матч.
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