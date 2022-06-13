В «Зените» отреагировали на новость о том, что киргизская компания будет шить клубную форму

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала информацию о том, что форму для клуба будет шить дом спортивной моды Bigser Sport из Кыргызстана.

«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идeт об экипировке для ФК «Зенит».

У клуба есть дочерняя компания «Зенит-Премьер-Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге — экипировочный центр, и наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», — сообщил пресс-служба «Зенита».