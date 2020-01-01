Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

В «Зените» отреагировали на новость о том, что киргизская компания будет шить клубную форму

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала информацию о том, что форму для клуба будет шить дом спортивной моды Bigser Sport из Кыргызстана.

«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идeт об экипировке для ФК «Зенит».

У клуба есть дочерняя компания «Зенит-Премьер-Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге — экипировочный центр, и наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», — сообщил пресс-служба «Зенита».

  • Технический спонсор «Зенита» – компания Nike.
  • В прошлом сезоне петербургская команда стала чемпионом России в 4-й раз подряд.

Новости по теме
Форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана 9
Семак высказался о будущем Кержакова и Алипа в «Зените» 2
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11