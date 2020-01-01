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Форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков сообщил, что дом спортивной моды Bigser Sport из Кыргызстана будет шить форму для «Зенита».

«Теперь форму для российских футболистов будет шить кыргызстанская фирма. Мы уверены, что экспортный потенциал нашей страны ничуть не отстает от соседей и даже государств Европы.

Поэтому российские компании смогут сегодня найти надежных партнеров для дальнейшего плодотворного сотрудничества», – сказал Новиков.

  • Технический спонсор «Зенита» – компания Nike.
  • В прошлом сезоне петербургская команда стала чемпионом России в 4-й раз подряд.

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Источник: 24.kg

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Сегодня, 14:51
Комментарии9
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    Рейтинг: +4354

    mopecekca 21 минуту назад

    у нас киргизы в электричках штаны какие то футболки продают...наверное, они и будут бомжам шить

    2
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    Рейтинг: +1126

    Дубина 21 минуту назад

    Позор!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +5680

    GoldPlayFIFARus9 26 минут назад

    "Российско-Кыргызского фонда развития".
    Шта?!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +246

    Боратти 44 минуты назад

    А спартаку- Юдашкин. Гггг

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +226

    кaстрюлька 1 час назад

    А ближе никак ? В питере например ? Или там верблюжья шерсть и навыки древних ткачей необходимы ? Ворьё газоскрёбное

    4
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    Рейтинг: +504

    fakeid > кaстрюлька 50 минут назад

    посмотрим, кто на cвиней будет шить

    2
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    Рейтинг: +226

    кaстрюлька > fakeid 40 минут назад

    Чем посмотрим, когда шары стеклоочистителем залиты ?

    3
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    Рейтинг: +504

    fakeid > кaстрюлька 17 минут назад

    ну так промой. пц, такое ты тупое рыло, что без подсказок не можешь

    1
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    Рейтинг: +15914

    ilichkadr > fakeid 16 минут назад

    Уже обозначилась швейная фабрика на Чукотке (село Кепервеем). Владелица предприятия Виктория Ситарова, давняя знакомая эскортницы.

    0
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