Форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков сообщил, что дом спортивной моды Bigser Sport из Кыргызстана будет шить форму для «Зенита».

«Теперь форму для российских футболистов будет шить кыргызстанская фирма. Мы уверены, что экспортный потенциал нашей страны ничуть не отстает от соседей и даже государств Европы.

Поэтому российские компании смогут сегодня найти надежных партнеров для дальнейшего плодотворного сотрудничества», – сказал Новиков.