Гендиректор «Спартака» – о легионерах: «Всех ожидаем после отпуска, включая Мозеса»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с будущим иностранных футболистов в клубе.

– Какая ситуация с легионерами?

– У нас достаточно слаженная команда. Пока не было ни одного заявления от легионеров с просьбой уехать. Всех ожидаем после отпуска в Тарасовке.

– В том числе Мозеса?

– Конечно, включая его.

– Какая ситуация с визами у легионеров? Есть примеры, где клубы сталкивались с проблемами.

– У меня нет информации о каких-либо проблемах. Думаю, все доедут к 22-му числу.

Ранее Мележиков заявил, что ему неизвестно, вернутся ли иностранцы, которые были в аренде.