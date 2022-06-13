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  • «Спартак» может предложить свой стадион для финала Кубка России или Суперкубка

«Спартак» может предложить свой стадион для финала Кубка России или Суперкубка

13 июня 2022, 13:00
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что домашний стадион команды примет один из финалов внутрироссийских турниров.

  • Спартаковцы играют на «Открытие Банк Арене».
  • Стадион вмещает 45 360 зрителей. Это 2-й показатель в Москве после «Лужников».
  • Арена принимала матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

– Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

– Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма.

А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1655115648
Та не, будем фсефиналы на баклан арене проводить теперь. Миллеру на потеху.
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SpartakMoskwa
1655117583
Стадион не плохой но не уровень Финала
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BarStep
1655117769
Вопрос конечно., тупее некуда.. Но ответ ещё тупее чем тупее некуда.. И вообще, слишком много в эфире стало Спартака и что с ним связано.. Не стоит посредственная команда (увы, сейчас это так), столько медийного пространства.. Возвращайтесь (по футбольному) и тогда можно будет с вами разговаривать...
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