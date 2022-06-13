«Спартак» может предложить свой стадион для финала Кубка России или Суперкубка

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что домашний стадион команды примет один из финалов внутрироссийских турниров.

Спартаковцы играют на «Открытие Банк Арене».

Стадион вмещает 45 360 зрителей. Это 2-й показатель в Москве после «Лужников».

Арена принимала матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

– Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

– Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма.

А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.