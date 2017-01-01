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«Спартак» может предложить свой стадион для финала Кубка России или Суперкубка

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что домашний стадион команды примет один из финалов внутрироссийских турниров.

  • Спартаковцы играют на «Открытие Банк Арене».
  • Стадион вмещает 45 360 зрителей. Это 2-й показатель в Москве после «Лужников».
  • Арена принимала матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

– Возможно ли, что в ближайшее время «Спартак» предложит свой стадион для проведения финала Кубка или Суперкубка?

– Почему нет? Мы никогда не будем настаивать на том, чтобы играть на «Открытии», если регламентом не будет предусмотрена соответствующая норма.

А также если «Спартак» будет одним из участников матча. Мы в такой ситуации выступаем за нейтральное поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7864

    R_a_i_n 48 секунд назад

    Та не, будем фсефиналы на баклан арене проводить теперь. Миллеру на потеху.

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