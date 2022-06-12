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  • «Зачем нам идти по пути «Зенита»?». «Спартак» объяснил, почему не предложил сыграть Суперкубок на своем стадионе

«Зачем нам идти по пути «Зенита»?». «Спартак» объяснил, почему не предложил сыграть Суперкубок на своем стадионе

12 июня 2022, 16:37
9

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему «Открытие Банк Арена» не была выдвинута на проведение Суперкубка России.

«Почему мы не предложили свой стадион? Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»? Мы понимали, что это будет встречено негативно, потому что здесь мы входим в какое-то реконструктивное русло. Мы никогда не договоримся: «Зенит» свой стадион, мы — свой. Поэтому мы сразу, чтобы никого не загонять в узкие рамки, не биться головой об стену, предложили варианты, которые по идее способствуют диалогу, но диалога, к сожалению, не получилось.

Почему мы не обращались по нейтральному полю перед Суперкубком 2017 года? А для нас тогда не было причин обращаться, потому что мы играли с «Локомотивом» в Москве. Какая разница на каком стадионе? Это не проблема», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1655042156
Потому что есть алешка у меня))))
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portero
1655043444
Вы умные! Вы предложили Лужники, но это же не ваш стадион!!!! Клоунада. Да это и не Москва!!!!
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ilichkadr
1655046467
Женя, ты не Зениту диалоги предлагай, а свои аргументы РФС. Ну, и не забывай, что Лужники не твой стадион.
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ААМ
1655047182
Эти два стадиона несравнимы.
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житель СПб
1655047203
На самом деле, именно Спартак дал старт этой клоунаде - к сожалению. Полный аналог наших южных сородичей - по поведению. Ну а дальше была такая же неадекватная ответка - я про футбол.
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Artemka444
1655052038
Играйте уже а не языком чешите
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neveldomha
1655058889
Получается теперь в футбол играют чиновники, а остальные 11 игроков в красно белом мочаться в подгузники.
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Ziklop
1655120811
почему нельзя писать сви.ньи но можно бомжи? просвиной сайт бомба!
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