«Зачем нам идти по пути «Зенита»?». «Спартак» объяснил, почему не предложил сыграть Суперкубок на своем стадионе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему «Открытие Банк Арена» не была выдвинута на проведение Суперкубка России.

«Почему мы не предложили свой стадион? Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»? Мы понимали, что это будет встречено негативно, потому что здесь мы входим в какое-то реконструктивное русло. Мы никогда не договоримся: «Зенит» свой стадион, мы — свой. Поэтому мы сразу, чтобы никого не загонять в узкие рамки, не биться головой об стену, предложили варианты, которые по идее способствуют диалогу, но диалога, к сожалению, не получилось.

Почему мы не обращались по нейтральному полю перед Суперкубком 2017 года? А для нас тогда не было причин обращаться, потому что мы играли с «Локомотивом» в Москве. Какая разница на каком стадионе? Это не проблема», – сказал Мележиков.