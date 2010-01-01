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«Зачем нам идти по пути «Зенита»?». «Спартак» объяснил, почему не предложил сыграть Суперкубок на своем стадионе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил, почему «Открытие Банк Арена» не была выдвинута на проведение Суперкубка России.

«Почему мы не предложили свой стадион? Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»? Мы понимали, что это будет встречено негативно, потому что здесь мы входим в какое-то реконструктивное русло. Мы никогда не договоримся: «Зенит» свой стадион, мы — свой. Поэтому мы сразу, чтобы никого не загонять в узкие рамки, не биться головой об стену, предложили варианты, которые по идее способствуют диалогу, но диалога, к сожалению, не получилось.

Почему мы не обращались по нейтральному полю перед Суперкубком 2017 года? А для нас тогда не было причин обращаться, потому что мы играли с «Локомотивом» в Москве. Какая разница на каком стадионе? Это не проблема», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:37
Комментарии7
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    Рейтинг: +1270

    Artemka444 31 минуту назад

    Играйте уже а не языком чешите

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    Рейтинг: +19648

    Аvenger 1 час назад

    Сравните "Открывашку" и "стадион имени С. М. Кирова"

    0
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    Рейтинг: +16027

    житель СПб 1 час назад

    На самом деле, именно Спартак дал старт этой клоунаде - к сожалению. Полный аналог наших южных сородичей - по поведению. Ну а дальше была такая же неадекватная ответка - я про футбол.

    0
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    Рейтинг: +3760

    ААМ 1 час назад

    Эти два стадиона несравнимы.

    0
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    Рейтинг: +15908

    ilichkadr 2 часа назад

    Женя, ты не Зениту диалоги предлагай, а свои аргументы РФС. Ну, и не забывай, что Лужники не твой стадион.

    1
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    Рейтинг: +65512

    portero 2 часа назад

    Вы умные! Вы предложили Лужники, но это же не ваш стадион!!!! Клоунада. Да это и не Москва!!!!

    4
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    Рейтинг: +7861

    R_a_i_n 3 часа назад

    Потому что есть алешка у меня))))

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