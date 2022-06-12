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  • «Спартак» был согласен сыграть два матча за Суперкубок. РФС отказался от идеи

«Спартак» был согласен сыграть два матча за Суперкубок. РФС отказался от идеи

12 июня 2022, 15:21
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что РФС отверг идею провести Суперкубок России из двух матчей.

«Мы всегда за борьбу. Даже нет смысла ставить условия РФС. Наше письмо было по нормальным вопросам. После принятия решения о месте проведения Суперкубка мы не контактировали с РФС.

Процент того, что матч не состоится? Я не хотел бы об этом говорить. Я хотел бы, чтобы мы играли и добавились результата на поле. Все решения понятны. Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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житель СПб
1655037994
Кстати, был бы вполне нормальный вариант.
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NewLife
1655039122
Неча мараться о немытых бомжей и их бздиловатый рфс, послать их нах.
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Беспонтий
1655039374
сколько шума и вони из за простого выставочного матча кому то титулы нужны кому то принципы важны
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R_a_i_n
1655042558
Нужно создавать новый чемпионат. Зенит пусть остается в старом со своими Дюковыми и Миллерами. Будет вечный чемпион со своими правилами и регламентами. Тошнит уже от этой структуры.
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