«Спартак» был согласен сыграть два матча за Суперкубок. РФС отказался от идеи

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что РФС отверг идею провести Суперкубок России из двух матчей.

«Мы всегда за борьбу. Даже нет смысла ставить условия РФС. Наше письмо было по нормальным вопросам. После принятия решения о месте проведения Суперкубка мы не контактировали с РФС.

Процент того, что матч не состоится? Я не хотел бы об этом говорить. Я хотел бы, чтобы мы играли и добавились результата на поле. Все решения понятны. Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял», – сказал Мележиков.