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«Спартак» был согласен сыграть два матча за Суперкубок. РФС отказался от идеи

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что РФС отверг идею провести Суперкубок России из двух матчей.

«Мы всегда за борьбу. Даже нет смысла ставить условия РФС. Наше письмо было по нормальным вопросам. После принятия решения о месте проведения Суперкубка мы не контактировали с РФС.

Процент того, что матч не состоится? Я не хотел бы об этом говорить. Я хотел бы, чтобы мы играли и добавились результата на поле. Все решения понятны. Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:21
Комментарии5
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    Рейтинг: +15175

    Barmaleushka 33 минуты назад

    Спартак предложил играть поканепобедитспартак или пока заремуля не вырубится .

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    Рейтинг: +3130

    Беспонтий 36 минут назад

    сколько шума и вони из за простого выставочного матча

    кому то титулы нужны

    кому то принципы важны

    0
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    Рейтинг: +14327

    NewLife 40 минут назад

    Неча мараться о немытых бомжей и их бздиловатый рфс, послать их нах.

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    Рейтинг: +3130

    Беспонтий > NewLife 34 минуты назад

    это точно вы наваяли?

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    Рейтинг: +16018

    житель СПб 59 минут назад

    Кстати, был бы вполне нормальный вариант.

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