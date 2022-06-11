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«ПСЖ» разрешил Зидану совмещать посты, если его пригласят в сборную Франции (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» и Зинедин Зидан согласовали контракт. Вскоре тренер официально возглавит парижский клуб вместо Маурисио Почеттино.

Один из моментов, который обсуждался на переговорах, – возможность совмещать посты. Зидан хотел, чтобы ему разрешили работать в сборной Франции, если он получит приглашение оттуда. Парижане согласились.

Контракт между «ПСЖ» и Зиданом будет рассчитан на три года. Тренер будет зарабатывать 25 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым тренером в мире.

  • Зидан без работы с прошлого года, когда покинул «Реал».
  • Ранее Зидан тренировал только в Испании.
  • С Почеттино «ПСЖ» дважды брал Лигу 1.

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Источник: Mundo Deportivo

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11.06.2022 23:28
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