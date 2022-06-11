«ПСЖ» разрешил Зидану совмещать посты, если его пригласят в сборную Франции (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» и Зинедин Зидан согласовали контракт. Вскоре тренер официально возглавит парижский клуб вместо Маурисио Почеттино.
Один из моментов, который обсуждался на переговорах, – возможность совмещать посты. Зидан хотел, чтобы ему разрешили работать в сборной Франции, если он получит приглашение оттуда. Парижане согласились.
Контракт между «ПСЖ» и Зиданом будет рассчитан на три года. Тренер будет зарабатывать 25 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым тренером в мире.
- Зидан без работы с прошлого года, когда покинул «Реал».
- Ранее Зидан тренировал только в Испании.
- С Почеттино «ПСЖ» дважды брал Лигу 1.
Источник: Mundo Deportivo