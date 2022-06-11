Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» разрешил Зидану совмещать посты, если его пригласят в сборную Франции (Mundo Deportivo)

«ПСЖ» разрешил Зидану совмещать посты, если его пригласят в сборную Франции (Mundo Deportivo)

11 июня 2022, 23:28
2

«ПСЖ» и Зинедин Зидан согласовали контракт. Вскоре тренер официально возглавит парижский клуб вместо Маурисио Почеттино.

Один из моментов, который обсуждался на переговорах, – возможность совмещать посты. Зидан хотел, чтобы ему разрешили работать в сборной Франции, если он получит приглашение оттуда. Парижане согласились.

Контракт между «ПСЖ» и Зиданом будет рассчитан на три года. Тренер будет зарабатывать 25 миллионов евро в год, став самым высокооплачиваемым тренером в мире.

  • Зидан без работы с прошлого года, когда покинул «Реал».
  • Ранее Зидан тренировал только в Испании.
  • С Почеттино «ПСЖ» дважды брал Лигу 1.

Еще по теме:
Бартез получил назначение в сборную Франции
80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки
Сборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана 1
Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Зидан Зинедин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrej-lucevich
1655021074
удачи и успехов !!!
Ответить
zigbert
1655037557
Совмещение двух постов потребует от Зидана максимальной концентрации. Обе команды привыкли добиваться только высоких целей.
Ответить
Главные новости
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
6
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
3
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
4
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
3
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
9
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
Вчера, 13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+