Петржела: «Зареме стоит замолчать и заняться развитием «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал совет жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили Суперкубок в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.

Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и «Спартаком» пропасть», – сказал чех.