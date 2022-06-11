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Петржела: «Зареме стоит замолчать и заняться развитием «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал совет жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили Суперкубок в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.

Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и «Спартаком» пропасть», – сказал чех.

  • Салихова весной стала дипломированным специалистом в области футбола, закончив факультет игры в Барселоне.
  • «Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Спартак» может бойкотировать матч.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3966

    ziborock 17 минут назад

    А у самого то рот не закрывается!)

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