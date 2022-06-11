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  • Петржела: «Зареме стоит замолчать и заняться развитием «Спартака»

Петржела: «Зареме стоит замолчать и заняться развитием «Спартака»

11 июня 2022, 19:39
15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал совет жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Думаю, руководство РФС взбесило поведение Заремы, поэтому они назначили Суперкубок в Петербурге. Я понимаю причины негодования «Спартака», они имеют на это право. Но шантаж недопустим.

Зарема слишком неуважительно высказывается в адрес «Зенита» и города Санкт-Петербург. Ей стоит замолчать и заняться развитием клуба. Пока между «Зенитом» и «Спартаком» пропасть», – сказал чех.

  • Салихова весной стала дипломированным специалистом в области футбола, закончив факультет игры в Барселоне.
  • «Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Спартак» может бойкотировать матч.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Петржела Властимил Салихова Зарема
Комментарии (15)
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ziborock
1654966304
А у самого то рот не закрывается!)
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portero
1654969047
Она делает это для себя, так что продолжит получать удовольствие.....
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ilichkadr
1654970159
Если Зарему уже и Петржела читает, то это значит эскортница вышла на международный уровень. Давай Власта, пиарь Зарему Леонидовну. Она уже дипломированный специалист.
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Loko_Roma
1654970514
Петржелу кроме питера нигде не знают, зачем этот сайт его высеры печатает, лично миллер согласует новости которые тут постят?
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R_a_i_n
1654971491
Я думаю Властимилу нужно самому рот закрыть. Он никто. Зарема ничего нового про Зенит не сказала. Все и так знают, что это политпроект. Да и позор такому РФС, который отдает финал кому-то, лишь бы насолить другому.
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NewLife
1654971532
Ты кто такой, и кому интересен твой пук ?
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житель СПб
1654976335
Браво! И, кстати, возможное объяснение решений РПЛ. Вывод - Салихова вредит клубу. И не в первый раз.
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mutabor0992
1654979484
А чем занимался пЛастимил после зенита?Бомжевал?А теперь что бабло кончилось???
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