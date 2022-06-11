Парфенов: «Долгосрочная цель «Родины» – выйти в РПЛ за два года»

Новый главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды.
«Родина» – амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд.
Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба – выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки.
Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков», – сказал Парфенов.
- В прошедшем сезоне «Родина» стала победителем группы 3 в ФНЛ-2.
- Команда базируется в Москве.
- Парфенов сменил Дениса Бояринцева.
Источник: сайт «Родины»