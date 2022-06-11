Парфенов: «Долгосрочная цель «Родины» – выйти в РПЛ за два года»

Новый главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды.

«Родина» – амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд.

Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба – выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки.

Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков», – сказал Парфенов.