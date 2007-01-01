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Парфенов: «Долгосрочная цель «Родины» – выйти в РПЛ за два года»

Новый главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал о задачах команды.

«Родина» – амбициозный проект, развивающий несколько профессиональных команд.

Сейчас можно сказать о долгосрочной цели клуба – выйти за два года в РПЛ, а задачу на сезон поставим после подготовки.

Мы планируем усилить команду, но хочется в том числе и развивать молодых игроков», – сказал Парфенов.

  • В прошедшем сезоне «Родина» стала победителем группы 3 в ФНЛ-2.
  • Команда базируется в Москве.
  • Парфенов сменил Дениса Бояринцева.

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Источник: сайт «Родины»

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