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«Газпром Арена» согласовала новую дату концерта «Руки вверх», перенесенного из-за Суперкубка России

Группа «Руки вверх» поблагодарила руководство «Газпром Арены» за оперативное решение вопроса с переносом концерта.

  • Концерт был запланировал на 9 июля.
  • В пятницу исполком РФС решил провести в этот же день в Санкт-Петербурге матч за Суперкубок России.

«Менеджмент группы «Руки Вверх!» благодарен руководству «Газпром-Арены» за то, что оперативно нашли новую дату для нашего концерта. Выступление коллектива состоится 16 июля, всего через неделю после первоначальной даты.

Все билеты будут действительны. Так что в Питере пройдет два подряд больших события: Суперкубок и концерт «Руки Вверх!» – сказал директор группы Роберт Погосян.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи как раз из-за места ее проведения.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16891

    Garrincha58 3 минуты назад

    теперь Спартак точно приедет на руки вверх

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    Рейтинг: +15161

    Barmaleushka 12 минут назад

    Ну вооооот , а то пороси разволновались . Всёж решаемо .

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