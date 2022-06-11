«Газпром Арена» согласовала новую дату концерта «Руки вверх», перенесенного из-за Суперкубка России

Группа «Руки вверх» поблагодарила руководство «Газпром Арены» за оперативное решение вопроса с переносом концерта.

Концерт был запланировал на 9 июля.

В пятницу исполком РФС решил провести в этот же день в Санкт-Петербурге матч за Суперкубок России.

«Менеджмент группы «Руки Вверх!» благодарен руководству «Газпром-Арены» за то, что оперативно нашли новую дату для нашего концерта. Выступление коллектива состоится 16 июля, всего через неделю после первоначальной даты.

Все билеты будут действительны. Так что в Питере пройдет два подряд больших события: Суперкубок и концерт «Руки Вверх!» – сказал директор группы Роберт Погосян.