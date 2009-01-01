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В «Зените» прокомментировали перенос концерта «Руки вверх» из-за Суперкубка России

Пресс-служба «Зенита» озвучила позицию клуба по поводу переноса концерта группы «Руки вверх» на «Газпром Арене».

  • Концерт был запланировал на 9 июля.
  • В пятницу исполком РФС решил провести в этот же день в Санкт-Петербурге матч за Суперкубок России.

«До того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб и организаторы концерта заранее обсуждали разные сценарии и предварительно рассматривали возможность переноса концерта.

Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования. Сроки позволят организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие.

Что касается проведения игры за Суперкубок в Петербурге, то «Газпром Арена» будет полностью готова к матчу такого уровня.

Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионатов мира и Европы, позволяют с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Поле на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии, благодаря механизму выкатного поля, сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», – говорится в комментарии.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи как раз из-за места ее проведения.

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Источник: ТАСС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +10

    tehdgs 12 минут назад

    Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

    0
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    Рейтинг: +332

    Salt-N-Pepa 47 минут назад

    Бдзенит будоражит ум очередным зашкваром. Есть же и другие города. Калининград, Сочи, НН, Казань. Сколько стадионов. Да хоть Саранск.) Но первый претендент на проведение матча- домашняя арена одного из участников финала. Всё, занавес. Чую, в новом календаре РПЛ у сенита будут одни домашние матчи. Пускай к ним все едут. Один фиг, чемпион уже известен. Жаль только комнатный и кабинетный.

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    Рейтинг: +2058

    spam2009 > Salt-N-Pepa 30 минут назад

    К сожалению это не смущает не только админресурс но и болельщиков газовой трубы. И это очень печально. Админресурс это все понятно, но вот простая босота, возомнившая себя пупом земли это прискорбно

    2
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    Рейтинг: +1969

    Semushkin Roman Valerievi > spam2009 20 минут назад

    6-1, скули лохомотина

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    Рейтинг: +1969

    Semushkin Roman Valerievi > spam2009 20 минут назад

    а в голове один мотив.........)))))

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    Рейтинг: +332

    Salt-N-Pepa > Semushkin Roman Valerievi 13 минут назад

    Какой злой и агрессивный бомж-)))

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