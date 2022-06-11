В «Зените» прокомментировали перенос концерта «Руки вверх» из-за Суперкубка России

Пресс-служба «Зенита» озвучила позицию клуба по поводу переноса концерта группы «Руки вверх» на «Газпром Арене».

Концерт был запланировал на 9 июля.

В пятницу исполком РФС решил провести в этот же день в Санкт-Петербурге матч за Суперкубок России.

«До того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб и организаторы концерта заранее обсуждали разные сценарии и предварительно рассматривали возможность переноса концерта.

Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования. Сроки позволят организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие.

Что касается проведения игры за Суперкубок в Петербурге, то «Газпром Арена» будет полностью готова к матчу такого уровня.

Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионатов мира и Европы, позволяют с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Поле на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии, благодаря механизму выкатного поля, сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», – говорится в комментарии.