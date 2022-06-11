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  • В «Зените» прокомментировали перенос концерта «Руки вверх» из-за Суперкубка России

В «Зените» прокомментировали перенос концерта «Руки вверх» из-за Суперкубка России

11 июня 2022, 16:10
15

Пресс-служба «Зенита» озвучила позицию клуба по поводу переноса концерта группы «Руки вверх» на «Газпром Арене».

  • Концерт был запланировал на 9 июля.
  • В пятницу исполком РФС решил провести в этот же день в Санкт-Петербурге матч за Суперкубок России.

«До того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб и организаторы концерта заранее обсуждали разные сценарии и предварительно рассматривали возможность переноса концерта.

Договор на проведение концерта еще не подписан, на данный момент он находится на стадии согласования. Сроки позволят организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие.

Что касается проведения игры за Суперкубок в Петербурге, то «Газпром Арена» будет полностью готова к матчу такого уровня.

Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионатов мира и Европы, позволяют с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Поле на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии, благодаря механизму выкатного поля, сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», – говорится в комментарии.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи как раз из-за места ее проведения.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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Salt-N-Pepa
1654954334
Бдзенит будоражит ум очередным зашкваром. Есть же и другие города. Калининград, Сочи, НН, Казань. Сколько стадионов. Да хоть Саранск.) Но первый претендент на проведение матча- домашняя арена одного из участников финала. Всё, занавес. Чую, в новом календаре РПЛ у сенита будут одни домашние матчи. Пускай к ним все едут. Один фиг, чемпион уже известен. Жаль только комнатный и кабинетный.
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Боцман52
1655137659
А как же высказывания организаторов концерта и самого Жукова о том, что их даже не предупредили?
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