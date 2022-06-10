«Как вообще можно так решать?!»: концерт «Руки вверх» на «Газпром Арене» перенесут из-за Суперкубка России

Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян раскритиковал решение провести матч за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы.

У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придeтся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?!

Представьте: Вы идeте и снимаете квартиру, приезжаете в день, когда надо заселиться, а там уже другие люди со словами: «А мы уже здесь живeм, идите нафиг», – «А я же заплатил», – «Никого это не волнует, идите к чeрту».

Они сами отдали стадион нам, сами предложили эту дату году назад. Попробуем ещe что-то сделать, подключаем всe и всея», – сказал Погосян.