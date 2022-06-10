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  • «Как вообще можно так решать?!»: концерт «Руки вверх» на «Газпром Арене» перенесут из-за Суперкубка России

«Как вообще можно так решать?!»: концерт «Руки вверх» на «Газпром Арене» перенесут из-за Суперкубка России

10 июня 2022, 17:22
15

Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян раскритиковал решение провести матч за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы.

У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придeтся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?!

Представьте: Вы идeте и снимаете квартиру, приезжаете в день, когда надо заселиться, а там уже другие люди со словами: «А мы уже здесь живeм, идите нафиг», – «А я же заплатил», – «Никого это не волнует, идите к чeрту».

Они сами отдали стадион нам, сами предложили эту дату году назад. Попробуем ещe что-то сделать, подключаем всe и всея», – сказал Погосян.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи как раз из-за места ее проведения.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
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moskowcity-petrv
1654871619
И здесь армян.везде уже эти гастролёры
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JTherry
1654871970
"Это удар ножом в спину..." ...подумаешь, концерт перенести, ради удовлетворения "хотелок" одного болельщика можно не только зарезать, но "кое-что еще, и кое-что поболе, о чем не говорят, чему не учат в школе"... наглость города берет..!!!
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vladimir-7
1654871980
Писали, что Лужа занята, так её тоже можно освободить для проведения одной игры.
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Spirit_78
1654873032
Не понимаю, а почему к этой дате так привязались? Можно сыграть и в другой день.
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Челнинец
1654873142
Да и судей уже купили
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Беспонтий
1654874657
потому что есть алёшка у меня
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Sergh4
1654874798
А что у нас больше нет стадионов в других городах кроме Питера и Москвы?
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Боцман52
1654875552
А про Лужу писали занята концертами. Баклан арена оказывается тоже была занята, но для Зенита освободили без проблем, даже не оповестив тех, кто должен был выступать
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Great Tartaria
1654884522
зачем вам Аренна? уровень РВ областные электрички.....
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