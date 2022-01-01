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«Как вообще можно так решать?!»: концерт «Руки вверх» на «Газпром Арене» перенесут из-за Суперкубка России

Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян раскритиковал решение провести матч за Суперкубок России 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы.

У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придeтся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?!

Представьте: Вы идeте и снимаете квартиру, приезжаете в день, когда надо заселиться, а там уже другие люди со словами: «А мы уже здесь живeм, идите нафиг», – «А я же заплатил», – «Никого это не волнует, идите к чeрту».

Они сами отдали стадион нам, сами предложили эту дату году назад. Попробуем ещe что-то сделать, подключаем всe и всея», – сказал Погосян.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи как раз из-за места ее проведения.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +157

    Африк@нская 4yмa cвинeй 4 минуты назад

    Были "руки вверх", стали "ноги врозь"

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    Рейтинг: +24869

    vladimir-7 9 минут назад

    Писали, что Лужа занята, так её тоже можно освободить для проведения одной игры.

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    Рейтинг: +157

    Африк@нская 4yмa cвинeй > vladimir-7 3 минуты назад

    Сивые, вы так вообще на ипподроме играть должны

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    Рейтинг: +23133

    JTherry > vladimir-7 1 минуту назад

    ты хочешь, чтобы Миллер ехал в Лужники..? скорее Лужники поедут в Питер...) там уже Миллер болелам билеты оплатил на весь стадион...

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    Рейтинг: +23133

    JTherry 9 минут назад

    "Это удар ножом в спину..."
    ...подумаешь, концерт перенести, ради удовлетворения "хотелок" одного болельщика можно не только зарезать, но "кое-что еще, и кое-что поболе, о чем не говорят, чему не учат в школе"... наглость города берет..!!!

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    Рейтинг: +1246

    moskowcity-petrv 15 минут назад

    И здесь армян.везде уже эти гастролёры

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    Рейтинг: +271

    Salt-N-Pepa > moskowcity-petrv 12 минут назад

    И что? Хохлов и русских не меньше в других странах мира. Нежели армян, таджиков и узбеков в России.

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