Сорокин – о Суперкубке: «В Петербурге почти все было готово к финалу ЛЧ. Логично использовать эти наработки»

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«[Преимущество] в наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать.

В Санкт-Петербурге было готово почти всe. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтeры, есть команда оргкомитета.

Разработан и утверждeн транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объeм работы уже проделан.

Более того, вокруг стадиона есть достаточный объeм временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – сказал Сорокин.