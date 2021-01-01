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Сорокин – о Суперкубке: «В Петербурге почти все было готово к финалу ЛЧ. Логично использовать эти наработки»

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«[Преимущество] в наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать.

В Санкт-Петербурге было готово почти всe. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтeры, есть команда оргкомитета.

Разработан и утверждeн транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объeм работы уже проделан.

Более того, вокруг стадиона есть достаточный объeм временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – сказал Сорокин.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10484

    Алексей З 22 минуты назад

    Конь , а что было готово ?
    Отменили в конце февраля , а финал в конце мая .
    Травку посеяли новую или бакланов от крыши отогнали ?
    Бабло уже поделили , а тут х..як и облом.
    Ничего ребята , в России денег доХ , ещё наверстаете.

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