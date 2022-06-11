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  • Сорокин – о Суперкубке: «В Петербурге почти все было готово к финалу ЛЧ. Логично использовать эти наработки»

Сорокин – о Суперкубке: «В Петербурге почти все было готово к финалу ЛЧ. Логично использовать эти наработки»

11 июня 2022, 13:13
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Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«[Преимущество] в наработках, которые будут востребованы. Большие приготовления к статусному матчу состоялись, и абсолютно логично это использовать.

В Санкт-Петербурге было готово почти всe. Сам город прекрасно «экипирован» для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтeры, есть команда оргкомитета.

Разработан и утверждeн транспортный план, все политики и процедуры, относящиеся к безопасности. Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объeм работы уже проделан.

Более того, вокруг стадиона есть достаточный объeм временной инфраструктуры, которая после Евро была передана городу», – сказал Сорокин.

  • Трофей должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (2)
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АлексМак
1654954639
Правильно глаголит!
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Alex Flash
1654961729
спортивный принцип выше ваших наработок.ё
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