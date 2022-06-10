«РФС решил, что других стадионов в России нет». Солист «Руки Вверх!» Жуков – о переносе концерта из-за Суперкубка

Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!», выразил возмущение проведением Суперкубка России на «Газпром Арене» 9 июля. Из-за этого концерт перенесли на неделю.

«А сейчас я хочу написать кое-что очень личное для наших поклонников из Санкт-Петербурга…

Два год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за ковида. Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина.Сегодня мы узнали, что будем вынуждены еще раз перенести наш концерт – теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!». Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать.

Никто в РФС не счел нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день.

Но есть и хорошая новость… Наше выступление все же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас еще семь дней. Приходите 16 июля на «Газпром Арену». Все ранее приобретенные билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы», – написал Жуков.