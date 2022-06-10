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  • «РФС решил, что других стадионов в России нет». Солист «Руки Вверх!» Жуков – о переносе концерта из-за Суперкубка

«РФС решил, что других стадионов в России нет». Солист «Руки Вверх!» Жуков – о переносе концерта из-за Суперкубка

10 июня 2022, 20:53
5

Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!», выразил возмущение проведением Суперкубка России на «Газпром Арене» 9 июля. Из-за этого концерт перенесли на неделю.

«А сейчас я хочу написать кое-что очень личное для наших поклонников из Санкт-Петербурга…

Два год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за ковида. Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина.Сегодня мы узнали, что будем вынуждены еще раз перенести наш концерт – теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!». Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать.

Никто в РФС не счел нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день.

Но есть и хорошая новость… Наше выступление все же состоится – всего лишь на одну неделю позже намеченной даты. Мы верим, что те поклонники, которые ждали наш концерт два года, смогут подождать нас еще семь дней. Приходите 16 июля на «Газпром Арену». Все ранее приобретенные билеты будут действительны. И обещаем, что мы сыграем самый мощный, самый незабываемый концерт в истории нашей группы», – написал Жуков.

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Источник: телеграм-канал Сергея Жукова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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BRO_football
1654884401
Почему именно 9 июля решили сыграть? Почему не на пару дней раньше или позже? Тогда и концерт не пришлось бы переносить! Ну что за идиоты сидят в РФС?
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LesnikSPb
1654892263
Еще есть такая группа?
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R_a_i_n
1654921481
Ни одно из трёх пожеланий Спартака не было учтено. Ни место, ни время, ни судья. Сделано все с точностью наоборот. Прям как специально. Газпром-мечты сбываются. Позор.
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