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Макрон – о Зидане: «Хочу, чтобы он тренировал большой французский клуб»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера «ПСЖ».

«Я не разговаривал с Зиданом, но я безмерно восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы очень хотим, чтобы в Лиге 1 был спортсмен и тренер с таким талантом, который смог трижды выиграть главный кубок [Лиги чемпионов]. Мы так жаждем этот трофей для наших клубов.

Ради влияния чемпионата Франции и всей страны я хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово», – сказал Макрон.

  • Год назад Зидан покинул «Реал» и с тех пор остается без работы.
  • «ПСЖ» готов сделать его самым высокооплачиваемым тренером мира.

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Источник: RMC Sport

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