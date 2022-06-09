Макрон – о Зидане: «Хочу, чтобы он тренировал большой французский клуб»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера «ПСЖ».

«Я не разговаривал с Зиданом, но я безмерно восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы очень хотим, чтобы в Лиге 1 был спортсмен и тренер с таким талантом, который смог трижды выиграть главный кубок [Лиги чемпионов]. Мы так жаждем этот трофей для наших клубов.

Ради влияния чемпионата Франции и всей страны я хочу, чтобы он приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово», – сказал Макрон.