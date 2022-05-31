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«ПСЖ» готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

«ПСЖ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Парижский клуб готов платить 49-летнему специалисту около 25 миллионов евро в год.

Если стороны заключат соглашение на указанных условиях, то Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером мира.

  • Сейчас «ПСЖ» возглавляет Маурисио Почеттино.
  • В прошедшем сезоне команда выиграла только Лигу 1.
  • Год назад Зидан покинул «Реал» и с тех пор остается без работы.

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Источник: Mundo Deportivo

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