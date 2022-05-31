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  • «ПСЖ» готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

«ПСЖ» готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

31 мая 2022, 16:16
6

«ПСЖ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Парижский клуб готов платить 49-летнему специалисту около 25 миллионов евро в год.

Если стороны заключат соглашение на указанных условиях, то Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером мира.

  • Сейчас «ПСЖ» возглавляет Маурисио Почеттино.
  • В прошедшем сезоне команда выиграла только Лигу 1.
  • Год назад Зидан покинул «Реал» и с тех пор остается без работы.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 ПСЖ Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Enter2006
1654004466
Но он хоть действительно заслужил это.
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DeStar
1654005291
эх( не стоит ему лезть в эту клоаку Но он француз.. клуб французский .. можно понять, я думал Зизу ждет сборную
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3meeeD
1654005760
ПСЖ Фейл столетия.
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Garrincha58
1654007023
только он сможет приструнить этих звёзд-мажоров ПСЖ
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nelez
1654161319
Вряд ли. Зизу мечтает тренировать сборную Францию. Он не пойдет на такой проект который развалится через 2-3 года
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