«ПСЖ» готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

«ПСЖ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Парижский клуб готов платить 49-летнему специалисту около 25 миллионов евро в год.
Если стороны заключат соглашение на указанных условиях, то Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером мира.
- Сейчас «ПСЖ» возглавляет Маурисио Почеттино.
- В прошедшем сезоне команда выиграла только Лигу 1.
- Год назад Зидан покинул «Реал» и с тех пор остается без работы.
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Источник: Mundo Deportivo