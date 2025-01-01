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Игнатов – о Суперкубке в Петербурге: «Лучше сыграть в «Лужниках»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о спорах вокруг места проведения матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Суперкубок в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если матч будет в Питере? Без разницы.

Двухматчевый формат? Честно, слышу от этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться. «Спартак» может бойкотировать матч? Наше дело — играть в футбол. Готов сыграть и в Питере», — сказал Игнатов.

  • Матч за Суперкубок России, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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