Игнатов – о Суперкубке в Петербурге: «Лучше сыграть в «Лужниках»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о спорах вокруг места проведения матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Суперкубок в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если матч будет в Питере? Без разницы.

Двухматчевый формат? Честно, слышу от этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться. «Спартак» может бойкотировать матч? Наше дело — играть в футбол. Готов сыграть и в Питере», — сказал Игнатов.