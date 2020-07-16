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Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» могут разыграть из двух матчей

РФС рассматривает вопрос двухматчевого проведения Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«РФС сейчас обсуждает с клубами вариант, при котором кубок будет разыгран по двухматчевой системе, В таком случае один из матчей пройдет в Москве, а второй в Питере.

Но и здесь есть свои загвоздки. По словам источников, клубы не против такого развития событий, но каждый из них хочет играть первый матч на выезде (РФС здесь пока на стороне «Зенита», но, скорее всего, тут вполне можно решить все простой жеребьевкой). При этом разнятся и желаемые даты матчей. «Зенит» хочет играть 9 и 12 июля, а «Спартак» – 16 и 20 июля.

У РФС, к слову, свое предложение. При таком развитии событий, они предлагают сыграть матчи 12 и 16 июля.

Но в любом случае, вариант с двумя матчами не окончательный. По мнению представителей РФС, Суперкубок должен быть сыгран в Питере. При этом, по каким то причинам, РФС так же не особо хочет проводить игру на нейтральном поле, поэтому варианты с Нижним Новгородом или Казанью очень маловероятны», – написал «Мутко против».

  • Команды никогда не разыгрывали Суперкубок России между собой.
  • Последний очный матч в Санкт-Петербурге завершился крупной победой «Зенита» (7:1).
  • Последняя игра в Москве закончилась вничью (1:1).

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5199

    TOMSON 14 минут назад

    Еврокубков нет. Хоть 10 матчей играйте.
    Единственное, первый матч нужно играть в Москве. В СПб Спартак разорвут и во втором матче не будет смысла. А так интрига и все такое.

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    Рейтинг: +3444

    Иван Петров 1986 37 минут назад

    А может как в хоккее из пяти матчей?

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    Рейтинг: +15728

    ilichkadr > Иван Петров 1986 27 минут назад

    И как Кубок назовём?

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    Рейтинг: +13877

    Fusballer > ilichkadr 9 минут назад

    Кубок чемпионов

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    Рейтинг: +15728

    ilichkadr 40 минут назад

    Надо предусмотреть 3 матча на случай равенства побед.
    Ну, нет слов, окромя матерных, чтобы что-то положительное сказать в адрес энтих изобретателей.............

    0
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    Рейтинг: +563

    Solist345345 45 минут назад

    Этой никчёмной мышиной возней пытаются подогреть интерес к данному матчу и в целом к российскому футболу. Но от того, что этим занимаются либо клоуны, либо инвалиды, всё получается как обычно через #опу.

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