Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» могут разыграть из двух матчей

РФС рассматривает вопрос двухматчевого проведения Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«РФС сейчас обсуждает с клубами вариант, при котором кубок будет разыгран по двухматчевой системе, В таком случае один из матчей пройдет в Москве, а второй в Питере.

Но и здесь есть свои загвоздки. По словам источников, клубы не против такого развития событий, но каждый из них хочет играть первый матч на выезде (РФС здесь пока на стороне «Зенита», но, скорее всего, тут вполне можно решить все простой жеребьевкой). При этом разнятся и желаемые даты матчей. «Зенит» хочет играть 9 и 12 июля, а «Спартак» – 16 и 20 июля.

У РФС, к слову, свое предложение. При таком развитии событий, они предлагают сыграть матчи 12 и 16 июля.

Но в любом случае, вариант с двумя матчами не окончательный. По мнению представителей РФС, Суперкубок должен быть сыгран в Питере. При этом, по каким то причинам, РФС так же не особо хочет проводить игру на нейтральном поле, поэтому варианты с Нижним Новгородом или Казанью очень маловероятны», – написал «Мутко против».