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  • Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» могут разыграть из двух матчей

Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» могут разыграть из двух матчей

8 июня 2022, 15:03
30

РФС рассматривает вопрос двухматчевого проведения Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«РФС сейчас обсуждает с клубами вариант, при котором кубок будет разыгран по двухматчевой системе, В таком случае один из матчей пройдет в Москве, а второй в Питере.

Но и здесь есть свои загвоздки. По словам источников, клубы не против такого развития событий, но каждый из них хочет играть первый матч на выезде (РФС здесь пока на стороне «Зенита», но, скорее всего, тут вполне можно решить все простой жеребьевкой). При этом разнятся и желаемые даты матчей. «Зенит» хочет играть 9 и 12 июля, а «Спартак» – 16 и 20 июля.

У РФС, к слову, свое предложение. При таком развитии событий, они предлагают сыграть матчи 12 и 16 июля.

Но в любом случае, вариант с двумя матчами не окончательный. По мнению представителей РФС, Суперкубок должен быть сыгран в Питере. При этом, по каким то причинам, РФС так же не особо хочет проводить игру на нейтральном поле, поэтому варианты с Нижним Новгородом или Казанью очень маловероятны», – написал «Мутко против».

  • Команды никогда не разыгрывали Суперкубок России между собой.
  • Последний очный матч в Санкт-Петербурге завершился крупной победой «Зенита» (7:1).
  • Последняя игра в Москве закончилась вничью (1:1).

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (30)
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Solist345345
1654690192
Этой никчёмной мышиной возней пытаются подогреть интерес к данному матчу и в целом к российскому футболу. Но от того, что этим занимаются либо клоуны, либо инвалиды, всё получается как обычно через #опу.
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TOMSON
1654692027
Еврокубков нет. Хоть 10 матчей играйте. Единственное, первый матч нужно играть в Москве. В СПб Спартак разорвут и во втором матче не будет смысла. А так интрига и все такое.
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Garrincha58
1654693866
если бы это был не Спартак давно бы уже всё определили где играть и когда этим всё не имётся выиграли кубок и возомнили себя суперклубом уже не знают как бы обыграть Зенит тогда вообще так вознесутся вот и придумывают новые правила какой смысл огород городить везде играется из одного матча даже в Европе
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almanev
1654694001
А изначального регламента у суперкубка нет? Правила на ходу придумываются?
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VVM1964
1654694097
Если клубы не возражают, то почему бы и нет - лично я только ЗА !!!
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Salt-N-Pepa
1654694490
Да Зениту и одного матча хватит чтобы уничтожить рабов 7-1))))))
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nik55
1654697216
одна игра----поле нейтральное РФС лижет газсрему вот и придумывают разную ерунду
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шахта Заполярная
1654697305
Занимаются хреновиной. Один матч, нейтральное поле, и нейтральные судьи. Проще не куда. Зачем изобретать велосипед. А кто недоволен и не хочет играть, тому поражение. Кто руководит футболом РФС или Миллер, если Миллер, то на хрен нужно такое РФС присудить бомжам все титулы до конца жизни Миллера.
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portero
1654697404
до трех побед..... одной игры достаточно, на нейтральном поле.....
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вальтер79
1654699446
ну а че мелочиться сыграйте 7 матчей как плей оф хоккейном
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