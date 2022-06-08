У «Факела» появится новый стадион (Илья Казаков)

В Воронеже планируют строить новый стадион для «Факела». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Новая арена должна появиться через несколько лет.
«Нынешний стадион принадлежит не клубу, не городу, не региону, а профсоюзам. Продать не хотят. Ремонтом не занимаются.
«Факел» будет строить новый, но это не такой быстрый вопрос», – написал журналист.
- «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
- «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС по стадиону.
- Новый сезон стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова