У «Факела» появится новый стадион (Илья Казаков)

В Воронеже планируют строить новый стадион для «Факела». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Новая арена должна появиться через несколько лет.

«Нынешний стадион принадлежит не клубу, не городу, не региону, а профсоюзам. Продать не хотят. Ремонтом не занимаются.

«Факел» будет строить новый, но это не такой быстрый вопрос», – написал журналист.