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У «Факела» появится новый стадион (Илья Казаков)

В Воронеже планируют строить новый стадион для «Факела». Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков. Новая арена должна появиться через несколько лет.

«Нынешний стадион принадлежит не клубу, не городу, не региону, а профсоюзам. Продать не хотят. Ремонтом не занимаются.

«Факел» будет строить новый, но это не такой быстрый вопрос», – написал журналист.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС по стадиону.
  • Новый сезон стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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