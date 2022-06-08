«Многомилионных зарплат и нерыночных сумм больше не будет». Цорн – о стратегии развития «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл стратегию клуба на ближайшее время.
— Вы представляли свою стратегию на несколько лет вперед. С учетом обстоятельств срок ее реализации увеличится?
— Стратегия, утвержденная Советом директоров, это решение акционера клуба — РЖД. Многомилионных зарплат и нерыночных сумм на трансферы в «Локомотиве» больше не будет. При этом не менее важно делать ставку на своих ребят: в прошлом сезоне дебютировали Худяков, Бабкин, Петров, Карпукас, Борисенко. Мы будем и дальше работать в рамках утвержденной стратегии.
- Цорн занял пост в прошлом году.
- «Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.
- Новый сезон стартует в июле.
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