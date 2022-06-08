«Многомилионных зарплат и нерыночных сумм больше не будет». Цорн – о стратегии развития «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл стратегию клуба на ближайшее время.

– Вы представляли свою стратегию на несколько лет вперед. С учетом обстоятельств срок ее реализации увеличится?

– Стратегия, утвержденная советом директоров, это решение акционера клуба – РЖД. Многомилионных зарплат и нерыночных сумм на трансферы в «Локомотиве» больше не будет. При этом не менее важно делать ставку на своих ребят: в прошлом сезоне дебютировали Худяков, Бабкин, Петров, Карпукас, Борисенко. Мы будем и дальше работать в рамках утвержденной стратегии.