РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются

На проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» претендуют Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от РПЛ, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС. На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – говорится в заявлении РФС.