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РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются

На проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» претендуют Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от РПЛ, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС. На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – говорится в заявлении РФС.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +15960

    житель СПб 49 минут назад

    Не надо в СПб! Хоть и классный стадион, и все такое, и ехать из Москвы недолго... НЕ НАДО. Я за Нижний!

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    Рейтинг: +431

    Завулон new new > житель СПб 24 минуты назад

    При всей любви к Питеру, Краснодар лучший выбор.

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    Рейтинг: +15812

    Cleaner 1 час назад

    Питер - не вариант. Там Зенит обитает. Не кошерно будет отдать преимущество одной из команд. Южные города закрыты. В Сочах - курортный сезон в разгаре. Там фанаты ни к чему. Вариантов у РФС не много. Пусть Казань будет. ИМХО...

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    Рейтинг: +986

    ВасяК > Cleaner 58 минут назад

    А почему не Нижний???

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    Рейтинг: +15721

    ilichkadr > Cleaner 50 минут назад

    Питеру надо покрыть расходы, связанные с переносом финала ЛЧ в Париж. Это не много/не мало 50-60 млн евро. Поэтому Суперкубок надо проводить в Питере. Уверен, что придёт на стадион не меньше, чем на финал Кубка в Лужники.
    Что касаемо "преимущества" Зенита, то это разговоры в пользу бедных. Сумел же Спартак обыграть (2:0) Динамо на его поле? Сумел, причём достойно.

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    Рейтинг: +15812

    Cleaner > ВасяК 50 минут назад

    Не наиграл еще Нижний на проведение Суперкубка. Ну и казанцам как утешение за вылет Рубина.

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    Рейтинг: +15812

    Cleaner > ilichkadr 44 минуты назад

    На будущее стадион для Суперкубков нужно выбирать перед началом сезона. Тогда будет честно, если какая то команда будет играть в своем городе, если завоюет Кубок. Сейчас же нельзя играть в Москве или Питере. Ну нельзя и все. Некрасиво это будет со стороны смотреться.

    Насчет ОТБИТЬ это Вы лихо завернули. Во первых, Питер не потратил НИ КОПЕЙКИ. Все деньги, как всегда из госбюджета выделены. А во вторых, всем наплевать на проблемы Питера.

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