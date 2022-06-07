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  • РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются

РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются

7 июня 2022, 20:33
27

На проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» претендуют Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от РПЛ, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС. На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – говорится в заявлении РФС.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (27)
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житель СПб
1654624624
Не надо в СПб! Хоть и классный стадион, и все такое, и ехать из Москвы недолго... НЕ НАДО. Я за Нижний!
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ySS
1654627619
Забавляет Казань...) По-свойски-то, курорт))
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paracetamol
1654630427
Казань не берем, вылетела, Питер - стадион домашний, свини ухрюкаются. НН - нормальное решение, стадион новый, вместительный и престиж футбола в городе надо поднимать. Я бы еще Волгоград назвал.
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zigbert
1654669250
Стадион должен быть нейтральным для обеих команд. А Санкт- Петербург придется исключить из жеребьевки.
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rash1959
1654865906
Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург... Другие города-кандидаты заявки не подавали. Вопрос закрыт.
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rash1959
1654866020
Как собрать шабаш бюджетников и студентов в Лужниках, так никакая загруженность не мешает.
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