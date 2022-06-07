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  • «Зарема берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления». Ребров – о жене Федуна

«Зарема берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления». Ребров – о жене Федуна

7 июня 2022, 14:52
9

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем отношении к критике работы судей со стороны Заремы Салиховой – супруги владельца клуба Леонида Федуна.

– В «Спартаке» болезненная тема – судейство.

– Вообще я не люблю обсуждать судейство. Даже когда был футболистом, не нравилось об этом говорить. Хотя сейчас, наверное, моя должность дает мне право порассуждать на эту тему...

Так получилось, что в этом сезоне было много моментов, которые трактовали не в нашу пользу. VAR очень редко был на нашей стороне. Если какой-то момент против нас, то это красная карточка нашему футболисту.

При этом бывали похожие эпизоды, например в матче с «Нижним Новгородом», когда за фол на Айртоне красную не дали... А спорные моменты всегда трактовались по-разному.

Да, это моя любимая команда, но все равно видна несправедливость в некоторых решениях. Я поэтому и сказал о том, что в финальной встрече [Кубка России] нам все вернулось. Я в это верю.

– Возможно, судьи ошибаются, потому что на них постоянно идет давление? Например, Зарема Салихова высказывается об их работе каждую неделю.

– Она же не просто так высказывается, у нее есть на это основания. Ничего на ровном месте не придумывается! Плюс это показывает, как Зарема переживает за клуб. Я это прекрасно знаю, вижу и чувствую.

Это борьба за свою любимую команду. Мне кажется, где-то она берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления. Наверное, многие до конца этого не понимают.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • По мнению Федуна, команда недосчиталась 13 очков из-за спорных судейских решений.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Салихова Зарема
Комментарии (9)
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ArReal
1654603668
Ахахахаха))) какая благородная дама - прикрывает ребят своей грудью , может она и замуж вышла по любви высокой и чистой?
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Sylpheed
1654606087
Лизнул так лизнул xD
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vladimir-7
1654606546
Вот теперь и Ребров берет на себя удар, чтобы не было давления на Зарему и Федуна, а то раздавят благородную семейку.
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derrik2000
1654608917
Теперь начнётся соревнование: "ХТО больше любит ФК Спартак и "вызывает огонь на себя", чтобы кривоногие в КБ-форме спокойно вкусно ели, сладко спали."
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portero
1654611824
Хозяин сказал, она исполняет... и ей это нравиться, а на остальное им насрать, они ведь кайфуют....
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Vratarь
1654624806
На грудь берёт?
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