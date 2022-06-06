Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что судьи часто ошибались против «Спартака» в минувшем сезоне.

– Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была, как весь чемпионат в разрезе. Это именно так.

Я понимаю, что со мной будут спорить. Но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений.

– Очень сильное заявление.

– Почему сильное? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки. К сожалению, такова судьба «Спартака».