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Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что судьи часто ошибались против «Спартака» в минувшем сезоне.

– Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была, как весь чемпионат в разрезе. Это именно так.

Я понимаю, что со мной будут спорить. Но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений.

– Очень сильное заявление.

– Почему сильное? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки. К сожалению, такова судьба «Спартака».

  • «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В РПЛ команда заняла 10-е место.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Сегодня, 14:32
Комментарии7
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    Рейтинг: +4686

    neim 8 минут назад

    Федун становится похожим на свою Зарему.
    Ну а что, муж и жена - одна сатана, спартаковская ))).

    0
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    Рейтинг: +15133

    Barmaleushka 13 минут назад

    Гаспромфсёкупииии-иииии-ииииыл .

    0
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    Рейтинг: +10185

    alp 1 час назад

    интересно, в этом ключе, отметить, что федун, считая спам самым лучшим по организации и с учетом энергии и страсти от ваноли, спартак должен был занять лишь 4-е место (без учета желаемых очков других команд, которые, так же, могут насчитать себе очков за счет судейских ошибок ) мне кажется, что федун, на самом деле, не очень высокого мнения о своей команде..

    2
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    Рейтинг: +793

    O-kolesov 1 час назад

    Кроме Спартака НИКТО не возбухает. Бедные несчастные нытики.

    2
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    Рейтинг: +13865

    Fusballer 1 час назад

    Это как минимум!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +24807

    vladimir-7 > Fusballer 26 минут назад

    ... а как максимум 1-3 очка, Федун забыл тире поставить.

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    Рейтинг: +455

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Краснодар наблюдает за ситуацией.

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