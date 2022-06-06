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  • Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей»

Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей»

6 июня 2022, 14:32
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что судьи часто ошибались против «Спартака» в минувшем сезоне.

– Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была, как весь чемпионат в разрезе. Это именно так.

Я понимаю, что со мной будут спорить. Но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений.

– Очень сильное заявление.

– Почему сильное? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки. К сожалению, такова судьба «Спартака».

  • «Спартак» выиграл Кубок России.
  • В РПЛ команда заняла 10-е место.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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Жорик кекс обжорик
1654515365
Краснодар наблюдает за ситуацией.
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Fusballer
1654515834
Это как минимум!
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O-kolesov
1654516000
Кроме Спартака НИКТО не возбухает. Бедные несчастные нытики.
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alp
1654516766
интересно, в этом ключе, отметить, что федун, считая спам самым лучшим по организации и с учетом энергии и страсти от ваноли, спартак должен был занять лишь 4-е место (без учета желаемых очков других команд, которые, так же, могут насчитать себе очков за счет судейских ошибок ) мне кажется, что федун, на самом деле, не очень высокого мнения о своей команде..
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neim
1654520010
Федун становится похожим на свою Зарему. Ну а что, муж и жена - одна сатана, спартаковская ))).
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Vratarь
1654522310
И так по любому клубу. Давайте уж честно припишем всем по 13 очков в таблицу и успокоимся.
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inzek
1654557761
эх Леня, Леня...хватит плакать
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