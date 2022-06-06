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  • Гендиректор «Факела»: «Российский профессиональный спорт не выживет без участия государства»

Гендиректор «Факела»: «Российский профессиональный спорт не выживет без участия государства»

6 июня 2022, 11:42
6

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем отношении к государственному финансированию футбольных клубов.

– «Факел» зависим от регионального руководства?

– У нас половина клубов зависят. Для меня тут нет проблемы. Весь профессиональный спорт не выживет без участия государства. Это просто невозможно.

Но это не значит, что надо сидеть и ждать помощи или увеличения бюджета. Он у «Факела» не менялся – все остальное мы заработали сами.

– Что для вас поменялось за последние три месяца?

– Не можем летать из Воронежа в Москву – добираемся на автобусе или поезде. В остальном глобальных изменений нет.

Один партнер отказался от сотрудничества. Другой, скажем так, задерживает выплаты, и мы не знаем, будут ли они произведены до конца.

Но мы к такому готовы. Хороший экономист всегда рассчитывает на самую критическую ситуацию.

«Ой, нас лишили 20% бюджета, все пропало, это крах», – так я думать не буду. За счет многочисленных болельщиков и нашей посещаемости многие задачи по развитию можно решать.

– В «Разговоре по пятницам» вы назвали среднюю зарплату в «Факеле» – 200 тысяч рублей в месяц. Так и останется?

– Очевидно, поднимется. Но «Факел» будет зарабатывать и тратить правильно. Никаких раздутых зарплат точно не будет.

  • «Факел» сыграет в высшем дивизионе впервые за 21 год.
  • Команда финишировала на 2-м месте в ФНЛ и вышла в РПЛ напрямую.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1654507037
Тогда он государственный, а не профессиональный (муниципальный, районный. областной...)
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Fusballer
1654507910
Зарплаты как у бюджетников сделать тогда надо.
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Vratarь
1654511802
Это не половину клубов касается. Это касается всех клубов. Ну, нету у нас частных, нету. "Чайка" во второй, да ещё где-то в Подмосковье во второй лиге же.
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