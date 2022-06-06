Гендиректор «Факела»: «Российский профессиональный спорт не выживет без участия государства»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем отношении к государственному финансированию футбольных клубов.

– «Факел» зависим от регионального руководства?

– У нас половина клубов зависят. Для меня тут нет проблемы. Весь профессиональный спорт не выживет без участия государства. Это просто невозможно.

Но это не значит, что надо сидеть и ждать помощи или увеличения бюджета. Он у «Факела» не менялся – все остальное мы заработали сами.

– Что для вас поменялось за последние три месяца?

– Не можем летать из Воронежа в Москву – добираемся на автобусе или поезде. В остальном глобальных изменений нет.

Один партнер отказался от сотрудничества. Другой, скажем так, задерживает выплаты, и мы не знаем, будут ли они произведены до конца.

Но мы к такому готовы. Хороший экономист всегда рассчитывает на самую критическую ситуацию.

«Ой, нас лишили 20% бюджета, все пропало, это крах», – так я думать не буду. За счет многочисленных болельщиков и нашей посещаемости многие задачи по развитию можно решать.

– В «Разговоре по пятницам» вы назвали среднюю зарплату в «Факеле» – 200 тысяч рублей в месяц. Так и останется?

– Очевидно, поднимется. Но «Факел» будет зарабатывать и тратить правильно. Никаких раздутых зарплат точно не будет.