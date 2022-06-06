Гендиректор «Факела»: «Российский профессиональный спорт не выживет без участия государства»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о своем отношении к государственному финансированию футбольных клубов.
– «Факел» зависим от регионального руководства?
– У нас половина клубов зависят. Для меня тут нет проблемы. Весь профессиональный спорт не выживет без участия государства. Это просто невозможно.
Но это не значит, что надо сидеть и ждать помощи или увеличения бюджета. Он у «Факела» не менялся – все остальное мы заработали сами.
– Что для вас поменялось за последние три месяца?
– Не можем летать из Воронежа в Москву – добираемся на автобусе или поезде. В остальном глобальных изменений нет.
Один партнер отказался от сотрудничества. Другой, скажем так, задерживает выплаты, и мы не знаем, будут ли они произведены до конца.
Но мы к такому готовы. Хороший экономист всегда рассчитывает на самую критическую ситуацию.
«Ой, нас лишили 20% бюджета, все пропало, это крах», – так я думать не буду. За счет многочисленных болельщиков и нашей посещаемости многие задачи по развитию можно решать.
– В «Разговоре по пятницам» вы назвали среднюю зарплату в «Факеле» – 200 тысяч рублей в месяц. Так и останется?
– Очевидно, поднимется. Но «Факел» будет зарабатывать и тратить правильно. Никаких раздутых зарплат точно не будет.
- «Факел» сыграет в высшем дивизионе впервые за 21 год.
- Команда финишировала на 2-м месте в ФНЛ и вышла в РПЛ напрямую.