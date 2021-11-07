Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем»

ДИНАМО - ЗЕНИТ
«На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером – Оздоев фолил, как и Соболев. Но почему Соболева удалили, а его нет? Оздоев промахнулся мимо мяча и прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру»
МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ)
Владимир Быстров высказался о шансах «Спартака» обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.
– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?
– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.
Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.
Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было.
- Матч состоится в 1-й декаде июля.
- Фаворит на проведение встречи – Нижний Новгород.