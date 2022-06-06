Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем»

Владимир Быстров высказался о шансах «Спартака» обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.
– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?
– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.
Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.
Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было.
- Матч состоится в 1-й декаде июля.
- Фаворит на проведение встречи – Нижний Новгород.
Источник: Sport24