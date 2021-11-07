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Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем»

Владимир Быстров высказался о шансах «Спартака» обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.

– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?

– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.

Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.

Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было.

  • Матч состоится в 1-й декаде июля.
  • Фаворит на проведение встречи – Нижний Новгород.

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +14

    rac531 21 минуту назад

    ДИНАМО - ЗЕНИТ
    «На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером – Оздоев фолил, как и Соболев. Но почему Соболева удалили, а его нет? Оздоев промахнулся мимо мяча и прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру»

    МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ)

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    Рейтинг: +14

    rac531 24 минуты назад

    КОГДА ЗА ТЕБЯ ИГРАЮТ СУДЬИ, БАЛАБОЛИТЬ ЛЕГКО)

    «ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1 25.09 2021
    « В момент, когда мяч подлетал к Дзюбе, он вел борьбу за позицию с защитником «Крыльев». Дзюба перед ударом сделал подсечку и совершил бросок защитника через бедро. После чего форвард без сопротивления отправил мяч головой в ворота. При этом ВАР даже не вмешался.
    На 41-й минуте Барриос в единоборстве на подступах к своей штрафной падает и лежа, рукой, выбивает мяч в аут. Арбитр Мешков никак не реагирует на умышленную игру рукой – никакой желтой карточки.

    Дзюба принимает мяч спиной к воротам в штрафной площадке. Арбитр Мешков находился рядом. Дзюба делает шаг назад, защитник отходит, и нападающий «Зенита» падает. Никакого нарушения не было.
    ЭСК РФС)ра

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    Рейтинг: +14

    rac531 > rac531 22 минуты назад

    УРАЛ — ЗЕНИТ 0: 0 07.11.2021
    43-я минута – фол Ракицкого на Кулакове. Если футболист руками хватает соперника, это всегда желтая карточка. А для зенитовца она была бы второй. Почему-то Панин удалить Ракицкого не решился.
    67-я минута – падение Егорычева в штрафной. То же нарушение, что и у Ракицкого. Кандидат в сборную России Чистяков руками останавливал Егорычева в штрафной. Тот факт, что Бикфалви подхватил мяч и пробил по воротам, роли не играет. Панин должен был вернуться к эпизоду и назначить пенальти. СПОРТ 07.11.21

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    Рейтинг: +6852

    nik55 1 час назад

    пока тявкаешь только ты

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    Рейтинг: +2052

    prtcs 2 часа назад

    Не в бровь, а в глаз.

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    Рейтинг: +13686

    Skull_Boy 2 часа назад

    Прямо как ты доказывай умом, а не лизанием жопы Миллера, чтобы хоть куда нибудь взяли

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    Рейтинг: +423

    fakeid 2 часа назад

    они не ноют, они визжат! примерно вот так:
    ви-вии-виии!
    гы-гы!

    3
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    Рейтинг: +12744

    playsh > fakeid 1 час назад

    Здорово получилось,словно бомжи из подвала визжат,вечно голодные...

    3
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