Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем»

Владимир Быстров высказался о шансах «Спартака» обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.

– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?

– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.

Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.

Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было.