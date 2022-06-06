Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем»

6 июня 2022, 10:46
6

Владимир Быстров высказался о шансах «Спартака» обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.

– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?

– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.

Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.

Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было.

  • Матч состоится в 1-й декаде июля.
  • Фаворит на проведение встречи – Нижний Новгород.

Еще по теме:
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова 1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков» 13
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1654503755
Прямо как ты доказывай умом, а не лизанием жопы Миллера, чтобы хоть куда нибудь взяли
Ответить
prtcs
1654504603
Не в бровь, а в глаз.
Ответить
nik55
1654506721
пока тявкаешь только ты
Ответить
Томик
1654520120
Володька, я же эту фразу запомню.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
1
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
3
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
19
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
9
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
3
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
19
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
9
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
5
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
21
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
10
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+