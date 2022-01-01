Нижний Новгород – фаворит на проведение матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Определился фаворит в борьбе за проведение матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Это Нижний Новгород.

Среди претендентов по-прежнему остаются Казань и Санкт-Петербург. Известно, что матч точно состоится не в Москве.