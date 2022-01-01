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Нижний Новгород – фаворит на проведение матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Определился фаворит в борьбе за проведение матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Это Нижний Новгород.

Среди претендентов по-прежнему остаются Казань и Санкт-Петербург. Известно, что матч точно состоится не в Москве.

  • Матч должен состояться в 1-й декаде июля.
  • Нижний Новгород принимал матчи ЧМ-2018, а также финал Кубка России в прошлом году.
  • «Зенит» и «Спартак» ни разу не играли в матче за Суперкубок друг против друга.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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