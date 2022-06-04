Вратарь Кортнев покинул «Факел» перед возвращением Свинова

«Факел» объявил об уходе голкипера Дмитрия Кортнева.
У 33-летнего футболиста истек контракт с воронежским клубом и его не будут продлевать.
«Дима, спасибо тебе за все эти годы, которые ты отработал на благо клуба. Ты был важен и для первой команды, и для молодeжной, где играл роль старшего партнeра. Двери клуба всегда будут открыты для тебя», – говорится в официальном пресс-релизе.
- Кортнев выступал за «Факел» с 2018 года.
- За 4 сезона он пропустил 36 голов в 32 матчах.
- Сообщалось, что клуб близок к возвращению вратаря Ильи Свинова из «Спартака».
Источник: сайт «Факела»