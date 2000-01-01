Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Вратарь Кортнев покинул «Факел» перед возвращением Свинова

«Факел» объявил об уходе голкипера Дмитрия Кортнева.

У 33-летнего футболиста истек контракт с воронежским клубом и его не будут продлевать.

«Дима, спасибо тебе за все эти годы, которые ты отработал на благо клуба. Ты был важен и для первой команды, и для молодeжной, где играл роль старшего партнeра. Двери клуба всегда будут открыты для тебя», – говорится в официальном пресс-релизе.

  • Кортнев выступал за «Факел» с 2018 года.
  • За 4 сезона он пропустил 36 голов в 32 матчах.
  • Сообщалось, что клуб близок к возвращению вратаря Ильи Свинова из «Спартака».

Бесплатная ставка 2000 рублей

Новости по теме
«Факел» договорился со «Спартаком» об аренде Свинова. О переходе объявят сегодня-завтра
«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон 15
Самедов получил должность в «Факеле»
Источник: сайт «Факела»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:33
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11