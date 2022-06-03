«Факел» договорился со «Спартаком» об аренде Свинова. О переходе объявят сегодня-завтра

Вратарь «Спартака» Илья Свинов близок к возвращению в «Факел».

Клубы уже договорились об условиях аренды 21-летнего футболиста на один сезон.

О переходе голкипера планируют объявить сегодня или завтра.

«Спартак» в декабре купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.

Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

В его активе 3 матча за «Спартак-2», за основную команду пока не дебютировал.

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