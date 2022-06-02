Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

«Готовы провести в любой день в Петербурге». Медведев – о предложении «Спартака» сыграть Суперкубок в «Лужниках»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение «Спартака» провести Суперкубок России в «Лужниках».

  • «Спартак» также попросил перенести Суперкубок на 16 июля и пригласить иностранных судей.
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», – сказал Медведев.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Алберто – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян и Сперцян – в топ-5 3
Турция – приоритет для Дзюбы. Маловероятно, что он останется в России («Матч ТВ») 4
Комбаров: «Спартак» много лет не играл в «Лужниках». Это нейтральное поле для Суперкубка»
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:51
Комментарии13
...
  • ...
    Рейтинг: +10292

    Alekxei Z. 44 минуты назад

    Даже странно , откуда взялась эта полемика ?
    Ума доХ не надо чтобы понять , Питер и Москва исключаются , южные города из-за логистики , остаются Волгоград , Самара, Казань или Екатеринбург. За полтора-месяца можно определиться ?
    Судья свои конечно. Трофей так-себе , не надо из мухи слона делать.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1036

    mama1991 49 минут назад

    На нейтральном надо, которое самое большое. Делов то. За судей согласен, наш колхоз низзя

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5451

    Павелий 57 минут назад

    А потом добавил: также согласны в любой день привезти судить Мешкова (главным) и Безбородова (на ВАР).

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15894

    житель СПб > Павелий 55 минут назад

    Да на мой взгляд - пожалуйста, любые иностранные судьи...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7577

    R_a_i_n > житель СПб 22 минуты назад

    Ни в коем случае. Лучше пусть Питерские судят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1105

    Lilipyt 1 час назад

    Что за срачь на пустом месте? Разве он не должен быть в Лужниках?! Недавно читал, что Суперкубок пройдет в Лужниках в 10-15 числах Июля. Если быть честным, тогда арена не должна быть из Петербурга или Москвы. Ай-да в Сочи, НН, Казань, Краснодар.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15894

    житель СПб > Lilipyt 56 минут назад

    Ну так почему в Лужниках? Вы же сами пишете - на нейтральном стадионе. Или надо как в финале Кубка - чтобы весь стадион был красным? А что насчет честной игры?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7577

    R_a_i_n > житель СПб 21 минуту назад

    Весь стадион в финале кубка был красным почему???? Что мешало ему быть бело-голубым??

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +117

    Atyrau85 1 час назад

    Боится)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2674

    acor94 2 часа назад

    Нормальный гендир бы сказал: "Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в любом городе"

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15894

    житель СПб > acor94 55 минут назад

    То есть он - не нормальный, а спартаковцы - нормальные, предложив провести в Москве? Ребята, вы вообще объективными быть способны?!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +175

    Fialet > житель СПб 33 минуты назад

    Оба предложения не нормальные.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7577

    R_a_i_n > житель СПб 20 минут назад

    Ну Питерские ребята же предложили провести в Питере. Они нормальные?? Они объективные?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11