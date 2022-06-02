«Готовы провести в любой день в Петербурге». Медведев – о предложении «Спартака» сыграть Суперкубок в «Лужниках»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение «Спартака» провести Суперкубок России в «Лужниках».

«Спартак» также попросил перенести Суперкубок на 16 июля и пригласить иностранных судей.

Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», – сказал Медведев.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?