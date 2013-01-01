Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Неймар оформил дубль с пенальти

Бразилия разгромила Южную Корею (5:1) в товарищеском матче.

Дубль в составе бразильской сборной оформил Неймар. Оба мяча он забил с пенальти.

По разу отличились Ришарлисон, Филиппе Коутиньо и Габриэль Жезус.

Товарищеский матч

Южная Корея – Бразилия – 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 7; 1:1 – Ви Чо, 31; 1:2 – Неймар (с пенальти), 42; 1:3 – Неймар (с пенальти), 57; 1:4 – Коутиньо, 80; 1:5 – Жезус, 90+3.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Неймару осталось забить пять мячей, чтобы побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии 1
Пато надеется сыграть на ЧМ-2022. Его не вызывали в сборную Бразилии с 2013 года 1
Неймар – о целях на следующий сезон: «Хочу выиграть ЧМ-2022 и Лигу чемпионов»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11