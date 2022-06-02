Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Неймар оформил дубль с пенальти

Бразилия разгромила Южную Корею (5:1) в товарищеском матче.

Дубль в составе бразильской сборной оформил Неймар. Оба мяча он забил с пенальти.

По разу отличились Ришарлисон, Филиппе Коутиньо и Габриэль Жезус.

Товарищеский матч

Южная Корея – Бразилия – 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 7; 1:1 – Ви Чо, 31; 1:2 – Неймар (с пенальти), 42; 1:3 – Неймар (с пенальти), 57; 1:4 – Коутиньо, 80; 1:5 – Жезус, 90+3.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?