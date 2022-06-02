Брайтвайт не намерен уходить из «Барселоны». Он провел 22 минуты при Хави

Нападающий Мартин Брайтвайт хочет остаться в «Барселоне», несмотря на дефицит игровой практики.

После назначения Хави на пост главного тренера 30-летний футболист провел на поле всего 22 минуты.

Однако это не повлияло на решение датчанина продолжить выступать за «Барсу». Он отказывается уходить даже в аренду.

Контракт Брайтвайта с клубом действует до 2024 года.

Подписать его хотела «Сельта».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?