Брайтвайт не намерен уходить из «Барселоны». Он провел 22 минуты при Хави

Нападающий Мартин Брайтвайт хочет остаться в «Барселоне», несмотря на дефицит игровой практики.
После назначения Хави на пост главного тренера 30-летний футболист провел на поле всего 22 минуты.
Однако это не повлияло на решение датчанина продолжить выступать за «Барсу». Он отказывается уходить даже в аренду.
- Контракт Брайтвайта с клубом действует до 2024 года.
- Подписать его хотела «Сельта».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Sport.es