Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Илья не хотел озвучивать себя, но так нельзя. Огромная сумма». Раскрыты подробности благотворительности Кутепова

«Илья не хотел озвучивать себя, но так нельзя. Огромная сумма». Раскрыты подробности благотворительности Кутепова

1 июня 2022, 21:27
9

Защитник Илья Кутепов помог жителю Воронежской области Владиславу Зуеву деньгами на операцию. Об этом рассказала мама 27-летнего молодого человека Галина.

«Большущее ему спасибо! Илья вообще не хотел озвучивать свое имя. Но так нельзя: человек выделил слишком огромную сумму. Мы хотим упомянуть о нем и передать благодарности», – сказала Галина Зуева.

  • Речь идет о 100 тысячах рублей.
  • Всего на операцию было собрано 556 тысяч рублей.
  • Кутепов сегодня официально покинул «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Экс-защитник «Спартака» Кутепов стал главным тренером 5
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя» 8
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака» 6
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Кутепов Илья
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hoahin
1654109998
Кутепов в Спартаке 2 млн евро в год получал, это больше 11 миллионов рублей в месяц. Для него 100к это как сто рублей кинуть, он за вечер в клубе больше пропустить может. Я не говорю, что это плохо, Кутепов молодец, но превозносить и лобызать его от этого уже лишнее.
Ответить
BlackMurder
1654114525
Сотка?))) Кутепов , ты отдал им то чем жопу вытираешь за месяц в мешке?
Ответить
111ax
1654115211
достойно, большинство ничем не помогают, а некоторые ведут себя как ко.. ******
Ответить
DeStar
1654115494
ну хорошо ведь, я понимаю чо тут пишут в стиле у него много денег - согласен но кому -то пох, а кто-то помог. Молодец. Какая разница -если , надеюсь, денег теперь хватило
Ответить
Добрый Бобер
1654138529
"...слишком огромную сумму..." 100000 рублей... В какой же ж.опе находиться население нашей страны, если 100к рублей, это СЛИШКОМ ОГРОМНАЯ сумма...
Ответить
Главные новости
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
1
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
5
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
3
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
1
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
11
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
8
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
9
Все новости
Все новости
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
11
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
8
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
9
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
6
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
8
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
2
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+