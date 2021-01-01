«Илья не хотел озвучивать себя, но так нельзя. Огромная сумма». Раскрыты подробности благотворительности Кутепова

Кутепов в Спартаке 2 млн евро в год получал, это больше 11 миллионов рублей в месяц. Для него 100к это как сто рублей кинуть, он за вечер в клубе больше пропустить может. Я не говорю, что это плохо, Кутепов молодец, но превозносить и лобызать его от этого уже лишнее.
Защитник Илья Кутепов помог жителю Воронежской области Владиславу Зуеву деньгами на операцию. Об этом рассказала мама 27-летнего молодого человека Галина.
«Большущее ему спасибо! Илья вообще не хотел озвучивать свое имя. Но так нельзя: человек выделил слишком огромную сумму. Мы хотим упомянуть о нем и передать благодарности», – сказала Галина Зуева.
- Речь идет о 100 тысячах рублей.
- Всего на операцию было собрано 556 тысяч рублей.
- Кутепов сегодня официально покинул «Спартак».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?