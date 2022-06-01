«Илья не хотел озвучивать себя, но так нельзя. Огромная сумма». Раскрыты подробности благотворительности Кутепова

Защитник Илья Кутепов помог жителю Воронежской области Владиславу Зуеву деньгами на операцию. Об этом рассказала мама 27-летнего молодого человека Галина.

«Большущее ему спасибо! Илья вообще не хотел озвучивать свое имя. Но так нельзя: человек выделил слишком огромную сумму. Мы хотим упомянуть о нем и передать благодарности», – сказала Галина Зуева.

Речь идет о 100 тысячах рублей.

Всего на операцию было собрано 556 тысяч рублей.

Кутепов сегодня официально покинул «Спартак».

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