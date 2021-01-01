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«Илья не хотел озвучивать себя, но так нельзя. Огромная сумма». Раскрыты подробности благотворительности Кутепова

Защитник Илья Кутепов помог жителю Воронежской области Владиславу Зуеву деньгами на операцию. Об этом рассказала мама 27-летнего молодого человека Галина.

«Большущее ему спасибо! Илья вообще не хотел озвучивать свое имя. Но так нельзя: человек выделил слишком огромную сумму. Мы хотим упомянуть о нем и передать благодарности», – сказала Галина Зуева.

  • Речь идет о 100 тысячах рублей.
  • Всего на операцию было собрано 556 тысяч рублей.
  • Кутепов сегодня официально покинул «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +915

    Hoahin 1 час назад

    Кутепов в Спартаке 2 млн евро в год получал, это больше 11 миллионов рублей в месяц. Для него 100к это как сто рублей кинуть, он за вечер в клубе больше пропустить может. Я не говорю, что это плохо, Кутепов молодец, но превозносить и лобызать его от этого уже лишнее.

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    Рейтинг: +3578

    Gek Dement > Hoahin 1 час назад

    Кто его превозносил? Мама человека которому он помог? Тут вообще только ты и написал под постом..

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    Рейтинг: +915

    Hoahin > Gek Dement 1 час назад

    Превозносят журнализды, которые сейчас по всем новостным порталам запостят, как Илюша Кутепов 100 тысяч отправил, еще и закрепят это в главных новостях

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